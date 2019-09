FIFA 20: EA Sports svela la lista con tutti i calciatori a 5 Stelle

Mentre i giocatori di tutto il mondo non vedono l'ora di calcare i campi digitali di FIFA 20, EA Sports prosegue con la sua certosina disamina delle abilità di tutti gli atleti che saranno presenti nel gioco. Tra le tante liste fornire in questi giorni, oggi è il turno di analizzare quella comprendente i calciatori a 5 stelle.

Come lo stesso studio di sviluppo ha tenuto a spiegare, "degli oltre 17.000 giocatori presenti, solo 49 dispongono del prestigio necessario per entrare a far parte dell'esclusivo club dei giocatori a 5 stelle di FIFA 20". I calciatori che troverete nella lista seguente sono gli unici in grado di eseguire qualsiasi mossa abilità del gioco.

Cristiano Ronaldo - Piemonte Calcio | 93 TOT

Neymar Jr - Paris Saint-Germain | 92 TOT

Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain | 89 TOT

Paul Pogba - Manchester United | 88 TOT

Thiago - Bayern Monaco | 87 TOT

Ángel Di María - Paris Saint-Germain | 86 TOT

Coutinho - Bayern München | 86 TOT

Marcelo - Real Madrid | 85 TOT

Zlatan Ibrahimović - Los Angeles Galaxy | 85 TOT

Riyad Mahrez - Manchester City | 84 TOT

Memphis Depay - Lione | 84 TOT

Jadon Sancho - Borussia Dortmund | 84 TOT

Douglas Costa - Piemonte Calcio | 84 TOT

Ousmane Dembélé - Barcellona | 84 TOT

Wilfried Zaha - Crystal Palace | 83 TOT

Marcus Rashford - Manchester United | 83 TOT

Juan Cuadrado - Piemonte Calcio | 83 TOT

Federico Bernardeschi - Piemonte Calcio | 83 TOT

Stephan El Shaarawy - Shanghai Greenland Shenhua | 82 TOT

Xherdan Shaqiri - Liverpool | 82 TOT

Gelson Martins - Monaco | 82 TOT

Quincy Promes - Ajax | 82 TOT

Marlos - Shakhtar Donetsk | 82 TOT

David Neres - Ajax | 81 TOT

Jesús Corona - Porto | 81 TOT

Quaresma - Beşiktaş | 81 TOT

João Félix - Atlético Madrid | 80 TOT

Ignacio Piatti - Montreal Impact | 80 TOT

Nani - Orlando City SC | 80 TOT

Allan Saint-Maximin - Newcastle United | 79 TOT

Vinícius Jr. - Real Madrid | 79 TOT

Martin Ødegaard - Real Sociedad | 78 TOT

Eljero Elia - Medipol Başakşehir | 77 TOT

Amine Harit - Schalke 04 | 76 TOT

Carlos Villanueva - Al Ittihad | 76 TOT

Luciano Acosta - D.C. United | 76 TOT

Matías Fernández - Junior Barranquilla | 75 TOT

Yannick Bolasie - Everton | 75 TOT

Sam Larsson - Feyenoord | 75 TOT

Aiden McGeady - Sunderland | 73 TOT

Farid Boulaya - Metz | 73 TOT

Alexandru Maxim - Mainz | 73 TOT

Jordan Botaka - Sint-Truiden | 71 TOT

Ricardo Kishna - Lazio | 71 TOT

Chanathip Songkrasin - Hokkaido Consadole Sapporo | 71 TOT

Driss Fettouhi - Al Hazem | 70 TOT

Gary Mackay-Steven - New York City FC | 69 TOT

Ilsinho - Philadelphia Union | 68 TOT

Yasin Ben El-Mhanni - Scunthorpe United | 58 TOT

Cosa ve ne pare? Secondo voi manca qualche giocatore meritevole delle 5 stelle? Fatecelo sapere nei commenti! Se non lo avete ancora fatto, potete inoltre consultare le liste con i 20 giocatori più forti di FIFA 20 e i 20 giocatori più veloci di FIFA 20. Il titolo sarà disponibile dal 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Fino ad allora, potete rendere più piacevole l'attesa giocando alla demo di FIFA 20.