FIFA 20 e FUT: EA testa un sistema per ridurre l'input lag nelle partite multiplayer

Nell'ultimo diario di sviluppo di FIFA 20, i programmatori di EA hanno confermato di star conducendo dei test approfonditi per migliorare la reattività dei calciatori nelle partite multiplayer e ridurre l'input lag percepito dagli utenti a prescindere dalla propria qualità di connessione.

I test che condurranno gli sviluppatori di Electronic Arts saranno molteplici e coinvolgeranno anche una ristretta cerchia di utenti: per questi ultimi è infatti previsto lo sblocco di uno speciale riquadro ingame che visualizzerà in tempo reale i tasti premuti nel corso della partita e il tempo di reazione impiegato dai server multiplayer di FIFA 20 per ricevere gli input. Nell'immagine che campeggia a inizio articolo trovate un'anteprima del nuovo modulo visualizzato a schermo dai giocatori che parteciperanno ai test.

Questo sistema dovrebbe perciò fornire ai giocatori un valido strumento per capire la reale entità dei problemi legati all'input lag e aiutare gli sviluppatori a scoprire, così facendo, se il ritardo percepito tra la pressione di un pulsante e l'azione corrispondente nel gioco è da imputare alla "lentezza" dei server o è causato da altri fattori.

Quello dell'input lag e della scarsa reattività delle partite multiplayer, d'altronde, è un problema che non coinvolge solo FIFA 20 (e il modulo online di FIFA 20 Ultimate Team) ma tutti i capitoli recenti del simulatore calcistico di Electronic Arts, da qui gli sforzi profusi dal colosso videoludico statunitense per studiarne le cause che lo provocano e capire come muoversi in vista dell'arrivo di FIFA 21 su PC, PS4, Xbox One e Switch, per tacere della doppia versione nextgen da lanciare a fine anno su PS5 e Xbox Series X.