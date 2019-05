FIFA 20: Electronic Arts al lavoro per migliorare il gameplay

Electronic Arts ha pubblicato un post sul sito ufficiale di FIFA per annunciare alcune delle novità di FIFA 20, prossimo episodio della serie che verrà mostrato sabato 8 giugno durante l'evento EA Play E3 2019.

"Con l'avvicinarsi dell'EA PLAY e gli annunci delle prossime uscite, volevamo aggiornarvi sul gameplay di FIFA e fare luce su alcuni elementi fondamentali che puntiamo a migliorare nel nuovo capitolo della serie. Dopo aver ascoltato i feedback dei giocatori durante tutto l'anno, abbiamo deciso di mettere mano ad alcuni aspetti che ci sono stati chiesti maggiormente e spiegare come mai altri non sono stati toccati negli ultimi update. Volevamo inoltre condividere con voi alcune idee su cui stiamo lavorando per il futuro. Speriamo con questo di rispondere alle domande che ci sono state poste più di frequente e di fare chiarezza sulla priorità data ai recenti feedback dei giocatori. Prima di iniziare, però, ci teniamo a sottolineare che tutto ciò di cui parleremo a seguire non verrà corretto in FIFA 19, ma sarà affrontato nel prossimo capitolo."

Il lungo articolo fa riferimento ad aggiornamenti e patch, priorità di gameplay come la difesa gestita dall'IA, coerenza tiri uno contro uno, finalizzazione a tempo, cross e tiri al volo. posizionamento sui calci piazzati, movimento manuale del portiere, passaggi e tanto altro ancora.

Per saperne di più non ci resta che attendere la presentazione di FIFA 20 prevista per sabato 8 giugno alle 20:00 (ora italiana), in questa occasione scopriremo quali sono i piani di EA per il futuro della serie.