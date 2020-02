FIFA 20 eSerie A TIM: il primo Open Qualifier in programma il 10 febbraio

Nella giornata di ieri la Lega Serie A ha annunciato eSerie A TIM, torneo eSport ufficiale della massima serie calcistica del nostro paese. La competizione si giocherà (in esclusiva su PS4) con FIFA 20 e eFootball PES 2020, per l'occasione EA Sports ha già annunciato i dettagli sul primo Open Qualifier in programma la prossima settimana.

"E' giunto il momento di tornare in campo, ma con il controller tra le mani. Benvenuto nella FIFA eSerie A TIM, il primo campionato ufficiale Esports dedicato al mondo del calcio. Sfida altri atleti, entra nel club e porta alto l'onore della tua squadra. Riuscirai a diventare il titolare del tuo team?"

Il primo Open Qualifier di FIFA 20 eSerie A TIM avrà inizio il 10 febbraio alle 18:00, di seguito il calendario completo:

Calendario FIFA 20 eSerie A TIM Open Qualifier 1

10 Febbraio - 18:00 - Open Qualifier #1 Giorno 1

11 Febbraio - 18:00 - Open Qualifier #1 Giorno 2

13 Febbraio - 18:00 - Open Qualifier #2 Giorno 1

14 Febbraio - 18:00 - Open Qualifier #2 Giorno 2

17 Febbraio - 18:00 - Open Qualifier #3 Giorno 1

18 Febbraio - 18:00 - Open Qualifier #3 Giorno 2

20 Febbraio - 18:00 - Open Qualifier #4 Giorno 1

21 Febbraio - 18:00 - Open Qualifier #4 Giorno 2

24 Febbraio - 18:00 - Last Chance Qualifier Giorno 1

25 Febbraio - 18:00 - Last Chance Qualifier Giorno 2

Le iscrizioni sono ora aperte a tutti i maggiori di 16 anni residenti in Italia e in possesso di una copia di FIFA 20 per PS4, inoltre i partecipanti non dovranno avere vincoli legali o contrattuali di alcun tipo a favore di squadre esterne o interne alla eSerie A TIM.