FIFA 20, al via l'evento Ultimate Scream: ecco la prima squadra con Ibrahimović

Come ampiamente anticipato, in vista della spaventosa festività di Halloween EA Sports ha dato il via all'evento Ultimate Scream in FIFA 20.

Per l'occasione, sono stati presentati le carte in-forma degli undici giocatori della prima squadra Ultimate Scream, caratterizzati da upgrade di tipo permanente che rimarranno per l'intera stagione:

Sergio Agüero (91)

Zlatan Ibrahimović (88)

Thomas Müller (88

James Rodríguez (88)

Dele Alli (87)

William Carvalho (86)

Alessio Romagnoli (86)

Nicolás Otamendi (85)

Marcel Sabitzer (85)

Raphaël Guerreiro (85

Bernard Anício Caldeira Duarte (84)

Ad accompagnare la rosa ci sono anche due Sfide Creazione Rosa dedicate a James Milner (86) e Jesus Navas (85), e un Obiettivo Settimanale interamente incentrato su Edin Dzeko (87). EA Sports ha già fatto sapere che il secondo team Ultimate Scream verrà reso disponibile a partire da venerdì 25 ottobre.

Segnaliamo che tra le nostre pagine trovate anche la Squadra della Settimana 5, con Kane e Pjanic. Nel frattempo, è scoppiato il caso Franck Ribery: il campione francese non si riconosce in FIFA 20, e non ha mancato di farlo notare ad EA Sports. Konami ha subito colto la palla al balzo per mostrare il modello foto-realistico presente in PES 2020.