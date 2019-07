FIFA 20, l'EVO 2019 e tanto altro nelle live di questa settimana su Twitch

Come di consueto con la nuova settimana vi sveliamo anche il palinsesto delle live sul Canale Twitch di Everyeye.it e nei prossimi giorni vi aspettano tanti appuntamenti che non potete assolutamente perdervi. Scopriamoli tutti insieme.

Anzi, facciamo così: mentre vi riepiloghiamo il palinsesto completo, voi andate a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e al canale YouTube Everyeye on Demand.

Lunedì 29 luglio

Ore 17:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Ore 21:30 - Rainbow Six Siege feat. Kikachan

Martedì 30 luglio

Ore 16:00 - Q&A

Ore 17:00 - Super Smash Bros. Ultimate feat SchiacciSempre

Ore 19:00 - APEX Legends feat. il Green

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming

Mercoledì 31 luglio

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 17:00 - Super Mario Maker 2

Ore 21:00 - My Generation Live: la saga di Resident Evil

Giovedì 1 agosto

Ore 17:00 - Wolfenstein: Cyberpilot

Ore 19:00 - FIFA 20 feat. il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni: il Rotocalco Videoludico

Ore 21:00 - The Division 2 feat. Giorno Gaming

Venerdì 2 agosto

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - DOOM Classic

Ore 21:00 - Overwatch feat OneHandFra

Sabato 3 agosto

Ore 17:00 - EVO 2019 commentati da SchiacciSempre

Ce n'è davvero per tutti i gusti, a partire dalle live di oggi, che faranno felici sicuramente gli amanti degli sparatutto, visto che ci sono Destiny 2 e Rainbow Six Siege. Ma nel corso della settimana trovano spazio anche il celebre brawler di Nintendo che con l'arrivo dell'Eroe di Dragon Quest in Super Smash Bros. Ultimate sta per diventare ancora più appassionante.

E per gli appassionati degli sportivi faremo quattro chiacchere anche su FIFA 20, visto che la stagione calcistica sta finalmente per ricominciare. E poi tutti i nostri classici appuntamenti, dal Q&A alla Colazione con Everyeye al Rotocalco Videoludico 7 Giorni, fino ad arrivare al commento degli EVO 2019, insomma: non potete davvero mancare.