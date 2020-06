Da FIFA 20 a F1 2020: Paulo Dybala offre la rivincita a Carlos Sainz

Sui social si è assistito a un simpatico siparietto a tema videoludico tra Paulo Dybala Carlos Sainz Jr.: il campione argentino della Juventus ha infatti offerto al pilota spagnolo di Formula Uno l'opportunità di una rivincita per la sconfitta patita di recente a FIFA 20.

Il venticinquenne pilota del team McLaren ha raccolto il guanto di sfida e, senza lasciarsi sfuggire l'occasione, ha rilanciato esortando la Joya a confrontarsi, questa volta, su di un terreno di scontro a lui più congeniale, ovvero quello del simulatore automobilistico F1 2020.

"Chi se la sente di fare una gara?", ha infatti esordito Dybala su Instagram mostrandosi al volante della sua postazione gaming per titoli di guida: la reazione di Sainz non è tardata ad arrivare e, forse in virtù della lezione di calcio digitale ricevuta dal centravanti argentino, ha risposto "Andiamo! Quando vuoi! Ora però nel mio campo...".

L'amicizia coltivata a suon di sfide ai videogiochi dai due campioni nel difficile periodo di distanziamento sociale per l'emergenza Coronavirus è solo uno dei tanti esempi offertici da chi, come Dybala e Sainz, ha fatto del gaming il proprio "bene rifugio" per mitigare l'isolamento da quarantena. Lo stesso Dybala, d'altronde, ha voluto partecipare al torneo Gamers Without Borders di FIFA 20 insieme ad altri calciatori per raccogliere fondi a supporto degli enti di beneficenza e delle attività di soccorso legate al COVID-19.