FIFA 20: quanto saranno forti i giocatori del Real Madrid? Ecco le previsioni

Dopo le difficoltà dell'anno scorso, una stagione disastrosa per il Real Madrid che ha person ben 12 partite nella Liga Spagnola ed è stato eliminato dall'Ajax in Champions League, quella che è probabilmente la squadra più prestigiosa al mondo ha voglia di riscatto... anche in FIFA 20.

Con il ritorno in panchina di Zinedine Zidane, vincitore delle ultime tre Champions League del Club, e l'acquisto prestigioso di Eden Hazard, insieme a quelli di Luka Jović, Éder Militão, Ferland Mendy e della giovane promessa brasiliana Rodrygo Goes, i tifosi sono pronti per tornare a sognare, e i giocatori di FIFA 20 potranno contare sicuramente su una squadra stellare.

Ma quanto saranno effettivamente forti i giocatori del Real Madrid? Lo YouTuber ZAN OMG ha diffuso le sue previsioni per quanto riguarda le statistiche di tutta la rosa. Andiamo a vederle insieme:

Portiere: Thibaut Courtois 90 → 88 (Belgio)

Por: Keylor Navas 87 (Costa Rica)

Terzino Sinistro: Marcelo 88 → 86 (Brasile)

TS: Sergio Reguilón 64 → 75 (Spagna)

TS: Ferland Mendy 79 → 81 (Francia)

Difensore Centrale: Sergio Ramos 91 → 89 (Spagna)

DC: Éder Militão 79 → 82 (Brasile)

DC: Raphaël Varane 86 (Francia)

DC: Nacho Fernández 83 → 82 (Spagna)

Terzino Destro: Dani Carvajal 85 (Spagna)

TD: Álvaro Odriozola 80 (Spagna)

Centrocampista Difensivo Centrale: Casemiro 88 → 87 (Brasile)

CDC: Marcos Llorente 79 (Spagna)

Centrocampista Centrale: Paul Pogba 88 (Francia)

CC: Toni Kroos 90 → 88 (Germania)

CC: Luka Modrić 91 → 89 (Croazia)

CC: Daniel Ceballos 81 (Spagna)

Centrocampista Offensivo Centrale: Isco 89 → 87 (Spagna)

COC: Christian Eriksen 88 → 89 (Danimarca)

Ala Sinistra: Vinícius Júnior 77 → 78 (Brasile)

AS: Eden Hazard 91 → 92 (Belgio)

AS: Rodrygo Goes 75 (Brasile)

Ala Destra: Marco Asensio 85 → 83 (Spagna)

AD: Gareth Bale 88 → 86 (Galles)

AD: Lucas Vázquez 83 → 82 (Spagna)

Punta: Karim Benzema 85 → 87 (Francia)

P: Luka Jović 80 → 83 (Serbia)

P: Mariano Díaz 80 (Repubblica Dominicana)

Che ne pensate di queste previsioni? In attesa della demo, date un'occhiata alla nostra anteprima di FIFA 20.