FIFA 20 FUT Birthday: disponibile il Team 1 per il compleanno della modalità

Come anticipato nei giorni scorsi, EA Sports ha dato il via all'evento FUT Birthday in FIFA 20, con l'obiettivo di festeggiare il compleanno di una delle modalità preferite dai giocatori della serie, Ultimate Team.

Il lancio dell'evento è stato accompagnato dalla pubblicazione di una nuova squadra, composta da alcuni dei calciatori più forti dell'intero gioco con tanto di upgrade alle statistiche Mosse Abilità (Skill Moves) e Piede Debole (Weak Foot). Ecco a voi la selezione operata da EA Sports:

Mbappé (94) | WF (L) 5*

Hazard (94) | SM 5*

| SM 5* Griezmann (92) | WF (R) 5*

Rashford (90) | WF (L) 5*

Haverts (90) | WF (R) 5*

Muniain (89) | WF (L) 5*

Sissoko (88) | WF (L) 5*

Saint-Maximin (88) | WF (L) 5*

Hernandez (88) | SM 5*

João Cancelo (87) | WF (L) 4*

Guerreiro (87) | WF (R) 5*

Lozano (87) | SM 5* - WF (L) 4*

Djené (87) | SM 5*

Correa (86) | SM 5*

Gaitán (85) | WF (R) 5*

I giocatori summenzionati saranno disponibile nei pacchetti per un periodo di tempo limitato, ovvero fino a venerdì 3 aprile, giorno in cui verrà messa a disposizione la seconda squadra. Ne approfittiamo per ricordarvi che in sostituzione della Squadra della Settimana classica - impossibile da fermare a causa dello stop dei campionati per l'emergenza Coronavirus - il team di sviluppo ha messo a disposizione il Team of the Week 28 Moments di FIFA 20, con giocatori come Koulibaly e Naingoolan.