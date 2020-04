FIFA 20 FUT Birthday, il Team 2 è disponibile: Van Dijk, Pogba e molti altri

Come promesso, EA Sports ha messo a disposizione di tutti i giocatori di FIFA 20 Ultimate Team la Squadra 2 di FUT Birthday, l'evento organizzato per celebrare il compleanno dell'apprezzata modalità

Come già accaduto la settimana scorsa, i calciatori che trovano spazio nella rosa sono caratterizzati da upgrade alle statistiche Mosse Abilità (Skill Moves) e Piede Debole (Weak Foot). Ecco a voi la selezione:

Van Dijk (93) | WF (L) 5*

Pogba (92) | WF (L) 5*

Bale (91) | WF (R) 5*

Di Maria (91) | WF (R) 5*

Lacazette (90) | WF (L) 5*

Douglas Costa (89) | WF (R) 5*

Hernandez (88) | SM 5* - WF (R) 5*

Saint-Maximin (88) | WF (L) 5*

Hernandez (88) | SM 5*

Lemar (87) | WF (R) 5*

Da Costa (87) | SM 5* - WF (L) 4*

Lasagna (86) | SM 4* - WF (R) 5*

Eggestein (86) | SM 5*

Oltre ai giocatori summenzionati - che resteranno disponibili nei pacchetti per un tempo limitato - sono stati messi a disposizione anche Bakayoko (88 - WF L 5*) e Cordoba (86 - SM 5*) mediante obiettivi e Sarr (87 - SM 5*) tramite Sfide Creazione Rosa.

Prima di salutarvi, ci teniamo a ricordare che anche questa settimana, a causa dello stop dei campionati imposto dall'emergenza Coronavirus, EA Sports ha messo a disposizione un'alternativa, in questo caso il Team of the Week Moments 3 con Zapata e Milinkovic-Savic, basato sul TOTW 29 di FIFA 19.