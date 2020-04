FIFA 20 FUT Birthday: entrambi i team sono disponibili nei pacchetti

L'evento FUT Birthday di FIFA 20 Ultimate Team non è ancora terminato! Per la terza settimana dell'iniziativa, organizzata per festeggiare il compleanno della modalità, EA Sports ha deciso di tenere nei pacchetti entrambi i team lanciati nelle scorse settimane.

I calciatori scelti per per far parte delle due rose di FUT Birthday, ricordiamo, presentano degli miglioramenti alle statistiche Mosse Abilità (Skill Moves - SM) e Piede Debole (Weak Foot - WF).

Team 1 FUT Birthday 2020

Mbappé (94) | WF (L) 5*

Hazard (94) | SM 5*

Griezmann (92) | WF (R) 5*

Rashford (90) | WF (L) 5*

Haverts (90) | WF (R) 5*

Muniain (89) | WF (L) 5*

Sissoko (88) | WF (L) 5*

Saint-Maximin (88) | WF (L) 5*

Hernandez (88) | SM 5*

João Cancelo (87) | WF (L) 4*

Guerreiro (87) | WF (R) 5*

Lozano (87) | SM 5* - WF (L) 4*

Djené (87) | SM 5*

Correa (86) | SM 5*

Gaitán (85) | WF (R) 5*

Team 2 FUT Birthday 2020

Van Dijk (93) | WF (L) 5* Pogba (92) | WF (L) 5* Bale (91) | WF (R) 5* Di Maria (91) | WF (R) 5* Lacazette (90) | WF (L) 5* Douglas Costa (89) | WF (R) 5* Hernandez (88) | SM 5* - WF (R) 5* Saint-Maximin (88) | WF (L) 5* Hernandez (88) | SM 5* Lemar (87) | WF (R) 5* Da Costa (87) | SM 5* - WF (L) 4* Lasagna (86) | SM 4* - WF (R) 5* Eggestein (86) | SM 5*

Per l'occasione, è anche stato aggiunto Kostar Manolas (89). Il difensore greco del Napoli può essere ottenuto tramite una Sfida Creazione Rosa e presenta una statistica WF (L) pari a 5*.

Le due squadre sono ora disponibili nei pacchetti di FIFA 20 Ultimate Team, nei quali rimarranno per una sola settimana a partire da adesso. Prima di salutarci, ci teniamo a ricordare che è attiva anche il Team of the Week Moments 4, ispirato alla Squadra della Settimana 30 di FIFA 19.