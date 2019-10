FIFA 20 FUT: Dybala, Jorginho, Immobile e Verratti titolari nel Team of the Week 4

Superati i problemi che hanno portato tutti i server EA offline per una notte, il team EA Sports pubblica sui propri canali social la lista completa dei giocatori che hanno guadagnato un posto nella Squadra della Settimana 4 di FIFA 20 FUT.

Grazie alle splendide prestazioni ottenute negli ultimi turni dei rispettivi campionati, nella formazione tipo della TOTW 4 di FIFA 20 Ultimate Team troviamo Paulo Dybala della Juventus (o meglio, di Piemonte Calcio) Jorginho del Chelsea, Immobile della Lazio e Verratti del PSG.

In rappresentanza della Serie A, nell'ipotetico undici titolare e nelle riserve della nuova Squadra della Settimana ci sono anche Gomez dell'Atalanta ed Hernandez del Milan: anche loro, come tutti gli altri atleti virtuali presenti nella seguente lista, guadagneranno lo status di In Forma fino al 16 ottobre e potranno vantare un boost prestazionale.

FIFA 20 Ultimate Team: Squadra della Settimana 4

Titolari

Hradecky - 85

Nelson Semedo - 82

Pallois - 82

Dunk -82

Verratti - 87

Gomez -86

Bergwijn - 84

Jorginho - 85

Dybala - 89

Immobile - 87

Plea - 84

Sostituti e Riserve

Aitor - 81

Hernandez - 81

Rodriguez - 81

Grillitsch - 81

Mollet - 82

Wesley - 82

Defoe - 81

Adama Traoré - 90

Jahovic - 79

Kozak - 79

Sané - 75

Kujawa - 72

Come per la passata TOTW, anche stavolta la sfida lanciata a tutti i giocatori di FIFA 20 FUT con la Squadra della Settimana 4 sarà attiva fino alle ore 19:00 italiane di mercoledì 16 ottobre. A tal proposito, vi ricordiamo che su queste pagine trovate una comoda guida con trucchi e consigli su FIFA 20 FUT.