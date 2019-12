FIFA 20 Futmas, arrivano le Icone Prime e gli Scambi Icona: il programma della Settimana 2

Prosegue evento di Natale FIFA 20 FUTMAS, con il quale EA Sports sta celebrando le festività più attese dell'anno. Scopriamo assieme il programma della seconda settimana!

Innanzitutto, le Icone Prime sono ora disponibili in game. Ogni carta riflette un'era della carriera di un'Icona nella quale si trovava al massimo delle proprie abilità e poteva essere annoverata tra i più grandi calciatori di sempre. Le Icone Base non saranno più reperibili nei pacchetti. Per l'occasione, ha anche preso il via una breve Stagione natalizia in FIFA 20 Ultimate Team, che durerà tre settimane e proporrà obiettivi e premi a tema, tra cui Oggetti Giocatore e Oggetti Cosmetici.

EA Sports si prepara inoltre ad avviare il secondo round degli Scambi Icona, con sei nuovi Gettoni Giocatore da guadagnare e scambiare. I giocatori Icon Swap e i Gettoni saranno svelati in 26 dicembre. Infine, segnaliamo che fino alla Vigilia di Natale continueranno ad essere proposte Sfide Creazione Rosa FUTMAS a cadenza giornaliera. Nella giornata di ieri, ad esempio, sono state rese disponibili le SBC di David De Gea del Manchester United, Ante Rebić del Milan e Jerome Roussillon del Wolfsburg.

Prima di salutarvi, ricordiamo che sono terminate le votazioni per il Team of the Year di FIFA 20. EA Sports ci ha fatto sapere gli oggetti giocatore speciali TOTY verranno svelati i primi di gennaio.