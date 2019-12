FIFA 20 FUTMAS: al via l'evento di Natale di FUT 20

EA Sports è lieta di annunciare che dal 13 al 24 dicembre sarà disponibile FUTMAS, il nuovo evento natalizio di FIFA 20 Ultimate Team, durante il quale sarà possibile partecipare a sfide esclusive con l'obiettivo di ottenere nuove ricompense a tema.

Dopo il successo riscosso negli anni precedenti, ritorna a grande richiesta FUTMAS, l'evento natalizio proposto all'interno di FIFA 20 Ultimate Team.

L'evento partirà alle 19:00 italiane di venerdì 13 dicembre e durerà fino al 24 dicembre. Durante le festività potrete godervi il Natale giocando a FIFA FUT 20 con SCR, carte speciali FUTMAS, obiettivi settimanali a tema, offerte speciali natalizie e molto altro ancora. Sulle nostre pagine non mancheremo di aggiornarvi sulle le nuove sfide giornaliere di volta in volta, aiutandovi a portarle a termine.

Per conoscere nei dettagli le sfide e le ricompense proposte durante il nuovo evento natalizio FUTMAS di FIFA 20 Ultimate Team, non rimane che attendere l'avvio dell'evento fissato per le 19:00 italiane di venerdì 13 novembre.