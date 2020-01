FIFA 20 Future Stars: stanno per arrivare le carte delle Stelle del Futuro in FUT

FIFA 20 Ultimate Team sta per dare il benvenuto ad altre novità. Archiviati gli Headliners, il calcistico di EA Sports accoglierà presto le carte Future Stars, ovvero quelle dedicate alle Stelle del Futuro.

Il debutto ufficiale è previsto per venerdì 31 gennaio alle ore 19:00. Le carte Future Stars avranno per protagonisti i giocatori emergenti, di età inferiore a 23 anni, che hanno dimostrato di possedere grandi doti calcistiche ma che non sono ancora riusciti a farsi conoscere a livello internazionale. Oltre all'aspetto delle carte Future Stars, che saranno caratterizzate da una colorazione viola, EA Sports non ha fornito ulteriori informazioni, ma ci aspettiamo la distribuzione delle Stelle del Futuro nei pacchetti nell'arco di due settimane, come solitamente avviene per eventi di questa tipologia. In aggiunta ai membri della squadra ufficiale, inoltre, è altamente probabile che verranno resi disponibili ulteriori giocatori ottenibili tramite Obiettivi e Sfide Creazione Rosa.

Nell'attesa che arrivino le Future Stars, potete dedicarvi alla collezione dei giocatori della Squadra della Settimana 20, fresca di pubblicazione, che include numerosi atleti militanti nella nostra serie A, tra cui Insigne, Acerbi e Ilicic.