FIFA 20: un giocatore giapponese ha percorso 6.000 miglia per vedere i suoi beniamini

Sta facendo il giro del mondo la notizia che vede protagonista il giovane Akito Aoki, un giocatore giapponese di FIFA 20 che ha di recente intrapreso un lungo viaggio con l'obiettivo di incontrare la propria squadra del cuore, nonostante si tratti di un team di prima fascia ed appartenga alla National League.

Parliamo per la precisione della squadra inglese che prende il nome di Stockport County, la quale è entrata per qualche motivo nelle grazie del giovane videogiocatore al punto da spingerlo fisicamente in Inghilterra. Un evento del genere ha spinto i calciatori della squadra ad accogliere con grande gioia il fan, che ha incontrato i vari giocatori ed ha trascorso con loro del tempo prima del match in un pub del posto.

Ecco di seguito le parole di Akito Aoiki ai microfoni della BBC, che si è interessata all'incredibile caso:

"Amo i videogiochi e da quando ho visto lo Stockport County ho deciso di iniziare a supportarlo. Seguo questa squadra da ormai più di otto anni ed è la prima volta che vengo qui ad Edgeley Park. È stata un'esperienza molto divertente e resterò a Stockport per un'intera settimana."

Insomma, il lungo viaggio da 6.000 miglia di Akito è stato ripagato ampiamente dalla calorosa accoglienza della squadra inglese.