FIFA 20: quali sono i giocatori migliorati di più rispetto all'anno scorso?

Mentre la data d'uscita di FIFA 20 si fa sempre più vicina, continuano ad arrivare notizie ed anticipazioni sull'attesissima nuova simulazione calcistica di EA Sports, visto che i giocatori vogliono farsi trovare assolutamente preparatissimi al calcio d'inizio della nuova stagione videoludica.

E così, dopo aver svelato la Top 100 dei calciatori più forti di FIFA 20, ecco che trapela un'altra interessante lista di nomi da tenere d'occhio: si tratta dei giocatori che più sono migliorati rispetto alla scorsa edizione del gioco.

In prima posizione troviamo Sergio Reguilon, terzino sinistro del Siviglia, che guadagna 13 punti rispetto a FIFA 19 e passa dunque a un overall di 77. Non mancano però alcuni nomi noti del campionato italiano, o che hanno militato in passato nella nostra Serie A.

É il caso, ad esempio, di Krzysztof Piątek, centravanti del Milan, che guadagna ben 10 punti e raggiunge così un punteggio totale invidiabile di 80, o di Gennaro Tutino, attaccante in forza all'Hellas Verona che ora è valutato 75, per un totale di +9 rispetto a FIFA 19.

Di seguito la lista completa:

Sergio Reguilon 77 (+13) - TS (Siviglia)

Jadon Sancho 84 (+12) - ED (Borussia Dortmund)

Evan N'Dicka 76 (+12) - DC (Eintracht Francoforte)

Krzysztof Piatek 80 (+10) - ATT (Milan)

Dan-Axel Zagadou 79 (+10) - DC (Borussia Dortmund)

Mehmet Zeko Celik 76 (+10) - TD (Lille)

Jacob Bruun Larsen 75 (+10) - ES (Borussia Dortmund)

Youssouf Koné 75 (+10) - TS (Lione)

Alexander Nubel 75 (+10) - POR (Schalke 04)

Aaron Wan-Bissaka 79 (+9) - TD (Manchester United)

Calero 78 (+9) - DC (Espanyol)

Joelinton 78 (+9) - ATT (Newcastle)

Declan Rice 78 (+9) - CDC (West Ham)

Galeno 77 (+9) - AS (Braga)

Gennaro Tutino 75 (+9) - AT (Hellas Verona)

Frenkie de Jong 85 (+8) - CC (Barcellona)

Nicolas Pépé 83 (+8) - ED (Arsenal)

Luka Jovic 83 (+8) - ATT (Real Madrid)

Dominik Livakovic 80 (+8) - POR (Dinamo Zagabria)

Joachim Andersen 78 (+8) - DC (Lione)

Un nome interessante per la difesa può essere quello di Joachim Andersen, l'anno scorso colonna portante della difesa della Sampdoria e passato ora al Lione, il cui score totale segna ora un valore di 78, +8 rispetto a solo un anno fa, mentre per l'attacco c'è Nicolas Pépé, che quest'estate è stato molto vicino al Napoli, ma si è poi accasato all'Arsenal, ed ha portato il suo valore totale a 83, per un totale di 8 punti guadagnati.

Che ne pensate dei nomi proposti? Avete già preso appunti per la vostra squadra?