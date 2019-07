FIFA 20: i giocatori del Piemonte Calcio avranno nomi reali?

Si continua a parlare di FIFA 20 e del Piemonte Calcio, nuovo nome della Juventus che verrà utilizzato da Electronic Arts ora che Konami ha stretto una partnership con il club torinese per i prossimi tre anni.

Electronic Arts non potrà utilizzare nomi, loghi, marchi e stadio della Juventus ma potrà mantenere i nomi reali dei giocatori della squadra, come sottolineato in una nota: "il Piemonte Calcio userà calciatori autentici e reali in FIFA 20 e in FIFA 20 Ultimate Team", questione ribadita poi anche in una FAQ ufficiale:

Q. I calciatori del Piemonte Calcio avranno nomi generici e volti generici in FIFA 20?

A. No. I calciatori del mondo reale, compresi i rispettivi nomi e volti autentici, saranno utilizzati nella rosa del Piemonte Calcio sia in FIFA 20 che in FIFA 20 Ultimate Team.

La modifica riguarderà dunque il nome della squadra (Piemonte Calcio anzichè Juventus FC), stemma, logo e la mancanza dell'Allianz Stadium, sostituito da uno stadio generico. Lo sapevate? In FIFA 20 e eFootball PES 2020 non sarà possibile giocare il match Liverpool vs Juventus a causa della mancanza dei diritti di entrambe le squadre in uno dei due giochi calcistici.