FIFA 20 è stato il gioco più venduto in Italia a novembre 2019

Nonostante le grandi uscite di di novembre, FIFA 20 di Electronic Arts mantiene saldamente il primo posto della classifica italiana durante il mese più affollato dell'anno, superando agguerriti rivali come Pokemon Spada e Scudo e Death Stranding.

Il podio si completa con Pokemon Spada e Call of Duty Modern Warfare, mentre Death Stranding occupa la quarta posizione seguito da Pokemon Scudo e Luigi's Mansion 3. Si chiude con GTA V, Need for Speed Heat e Marvel's Spider-Man, tornato in top 10 grazie agli sconti del Black Friday.

Classifica Italiana Novembre 2019

FIFA 20 POKEMON SPADA CALL OF DUTY MODERN WARFARE DEATH STRANDING POKEMON SCUDO LUIGI'S MANSION 3 STAR WARS JEDI FALLEN ORDER GRAND THEFT AUTO V NEED FOR SPEED HEAT MARVEL'S SPIDER-MAN

FIFA 20 guida anche la classifica dei giochi più venduti del 2019 in Italia, con a seguire Grand Theft Auto V e FIFA 19, un podio piuttosto monotematico che include due giochi calcistici e un titolo ormai imprescindibile, assoluto campione di vendite dell'ultimo decennio.