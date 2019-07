FIFA 20 godrà di una fisica del pallone più realistica

Con FIFA 20, gli sviluppatori di Electronic Arts hanno voluto migliorare alcuni aspetti importanti della produzione, tra cui la fisica ed i movimenti del pallone, così da venire incontro alle richieste della community.

Il nuovo modello fisico introduce importanti modifiche al modo in cui la sfera reagisce ai tocchi dei calciatori, alle condizioni atmosferiche e del terreno. In particolare EA cita le funzionalità "Motion-Informed Motion" e "New Shot Trajectories" incaricate di garantire rimbalzi più realistici e proporre dinamiche di tiro e strategie rinnovate.

Nei giorni scorsi EA Sports ha pubblicato anche il primo video gameplay di FIFA 20 in attesa di scoprire nuovi dettagli e le prime informazioni su FIFA 20 Ultimate Team, che verranno probabilmente diffuse alla Gamescom di agosto. FIFA 20 uscirà il 27 settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, una demo è attesa per la prima metà di settembre. Assente la Juventus, che si chiamerà Piemonte Calcio a causa della partnership stretta tra la squadra torinese e Konami per PES 2020.