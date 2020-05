FIFA 20 gratis a sorpresa su EA Access a partire da oggi

A sorpresa, Electronic Arts ha aggiunto FIFA 20 al Vault di EA Access, permettendo a tutti gli abbonati di scaricare la versione completa del celebre simulatore calcistico targato EA Sports.

Il gioco è disponibile nel Vault EA Access su PlayStation 4 e Xbox One mentre gli utenti PC abbonati a EA Origin Access dovranno attendere ancora, dal momento che l'arrivo è stato confermato unicamente su console. FIFA 20 è l'ultima edizione del gioco di calcio Electronic Arts, gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, nel corso dei mesi il titolo è stato aggiornato con numerose patch che seguono gli aggiornamenti del calciomercato e risolvono vari bug e problemi tecnici, questo è senza dubbio il momento migliore per provare FIFA 20 aspettando FIFA 21, in arrivo a fine anno.

Proverete FIFA 20 ora che è disponibile su EA Access oppure no? Ricordiamo che il catalogo del servizio Electronic Arts è in continua espansione, nuovi giochi vengono aggiunti nel Vault a cadenza non regolare, generalmente ogni due o tre mesi, con titoli classici della libreria Electronic Arts e nuovi giochi, tra cui produzioni sportive come Madden NFL, NHL Hockey e FIFA.