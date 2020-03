FIFA 20: gratis con Twitch Prime un altro pacchetto di Ultimate Team

Se siete tra gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo al servizio Twitch Prime (gratuito per chi è abbonato ad Amazon Prime), sappiate che è ora possibile riscattare senza costi aggiuntivi un nuovo pacchetto di FIFA 20 Ultimate Team.

All'interno del pacchetto esclusivo Twitch Prime è possibile trovare un giocatore OVR 81 o superiore e, in aggiunta, ben 4 oggetti giocatore rari d’oro. Si tratta quindi di un'offerta molto interessante per chiunque giochi attivamente alla componente Ultimate Team del calcistico Electronic Arts. Se volete aderire alla promozione ed accaparrarvi il pacchetto, che sarà disponibile fino al prossimo 27 aprile 2020, dovete visitare il sito ufficiale della promozione. Attraverso il portale del Twitch Loot di FIFA 20 vi sarà possibile collegare l'account della piattaforma di streaming a quello EA Origin associato alla vostra piattaforma di riferimento. Una volta collegati gli account, basterà cliccare sull'enorme tasto azzurro nella pagina della promozione per aggiungere automaticamente il pacchetto al vostro account.

Fate attenzione però, dal momento che se ci sono più piattaforme legate allo stesso account Electronic Arts, il pacchetto verrà assegnato solo ed esclusivamente alla prima piattaforma con la quale effettuerete l'accesso al gioco.

Vi ricordiamo che il prossimo mese arriveranno anche altri pacchetti gratuiti, dal momento che la collaborazione tra Twitch ed EA dovrebbe portare agli abbonati almeno altri 5 pacchetti gratis. A proposito, avete già scaricato la nuova skin di Mirage per Apex Legends, gratis con Twitch Prime?

