FIFA 20 Guida Halloween FUT: come ottenere le carte Ultimate Scream

I giocatori di FIFA 20 possono dedicarsi all'evento Ultimate Scream di Halloween 2019. In questa mini-guida vi spieghiamo come funziona, dicendovi tutto quello che c'è da sapere per ottenere le speciali carte di Ultimate Scream in FIFA 20 FUT.

Cosa sono e come funzionano le carte Ultimate Scream di FIFA 20? Come è possibile ottenerle all'interno del gioco? Di seguito risponderemo a queste domande.

Cosa sono le carte Ultimate Scream di FIFA 20

Le carte Ultimate Scream hanno un aspetto simile a quelle degli anni precedenti, con un design a tema nero e arancione. Il modo in cui funzionano, tuttavia, è cambiato rispetto alle carte delle edizioni passate di FUT.

Se negli ultimi anni le carte Ultimate Team venivano potenziate in due attributi che salivano a 90 con l'arrivo della luna piena, quelle di FIFA 20 si presentano a tutti gli effetti come delle carte aggiornate in modo permanente. Invece di concentrarsi su due statistiche specifiche, ogni attributo può essere aumentato anche in modo considerevole. Ma come si ottengono le carte Ultimate Scream di FIFA 20?

Come ottenere le carte Ultimate Scream di FIFA 20

Ci sono diversi metodi per ottenere le carte Ultimate Scream in FIFA 20. Come potete vedere nel tweet riportato a fondo pagina, la carta Ultimate Scream di Edin Dzeko può essere guadagnata completando i sei obiettivi settimanali che elenchiamo di seguito:

Sopravvivi ad Halloween : Segna 10 gol in Sopravvivenza online

: Segna 10 gol in Sopravvivenza online Portano tutte a Roma : Vinci 4 partite in Squad Battles con almeno 1 giocatore Bundesliga, 1 EPL e 1 Serie A a livello Esperto o superiore.

: Vinci 4 partite in Squad Battles con almeno 1 giocatore Bundesliga, 1 EPL e 1 Serie A a livello Esperto o superiore. Attacco Letale : Segna 5 gol con un tiro teso rasoterra nella modalità Rivals.

: Segna 5 gol con un tiro teso rasoterra nella modalità Rivals. Massacratore Letale : Segna un gol con un giocatore con velocità massima 75 e fisico minimo 80, in 3 vittorie Rivals differenti.

: Segna un gol con un giocatore con velocità massima 75 e fisico minimo 80, in 3 vittorie Rivals differenti. Vittorie Lente e Costanti : Fai 10 assist con attaccanti che hanno dribbling massimo 83 e passaggi minimo 70, in partite Rivals.

: Fai 10 assist con attaccanti che hanno dribbling massimo 83 e passaggi minimo 70, in partite Rivals. Diamante Bosniaco: Segna 1 gol da cross con 1 giocatore Serie A in 4 vittorie Rivals differenti.

Completare le sei sfide elencate sopra vi ricompenserà con la carta Ultimate Scream di Edin Dzeko. Per farlo avrete a disposizione una settimana di tempo, quindi cercate di affrettarvi!

Un altro metodo per ottenere le carte Ultimate Scream è quello di completare le relative Sfide Creazione Rosa, come quelle dedicate a Jesus Navas e James Milner. Potete trovare i requisiti e le soluzioni per queste sfide su Futbin, mano a mano che vengono proposte durante l'evento di Halloween.

Infine, tutte le altre carte Ultimate Scream di FIFA 20 possono essere trovate nei pacchetti durante l'evento. Ogni settimana sarà possibile trovare 11 giocatori appartenenti al relativo team Ultimate Scream, squadra che cambierà a rotazione ogni sette giorni.

Lista delle carte Ultimate Scream di FIFA 20

Nel momento in cui riportiamo questa mini-guida, la squadra Ultimate Scream attualmente disponibile è composta dai seguenti giocatori:

ST: Sergio Aguero (Manchester City) - 91

ST: Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) - 88

CAM: James Rodriguez (Real Madrid) - 88

CAM: Thomas Muller (Bayern Munich) - 88

ST: Edin Dzeko (AS Roma) - 87

CAM: Dele Alli (Tottenham Hotspur) - 87

CB: Alessio Romagnoli (Milan) - 86

CDM: William Carvalho (Real Betis) - 86

CM: James Milner (Liverpool) - 86

RM: Jesus Navas (Sevilla) - 85

LM: Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) - 85

CAM: Marcel Sabitzer (RB Leipzig) 85

CB: Nicolas Otamendi (Manchester City) - 85

LM: Bernard (Everton) - 84

Sarà possibile trovare le carte Ultimate Scream di questa squadra fino al 25 ottobre, data in cui verrà reso disponibile il secondo team. Voi quale carte siete riusciti a trovare fino a questo momento? Fatecelo sapere nei commenti.

Parlando delle altre card che è possibile ottenere in FIFA 20 Ultimate Team, non dimenticate di consultare la nostra guida allo scambio Icone di FUT 20, dove vi spieghiamo come ottenere i Gettoni Giocatore.