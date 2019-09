FIFA 20: Guida a tutte le nuove e vecchie esultanze

In FIFA 20 sono presenti numerosissime esultanze che i giocatori possono sfoggiare dopo un gol. In questa mini-guida vi mostreremo come eseguirle tutte, concentrandoci in particolar modo sulle esultanze inedite che sono state introdotte nel nuovo gioco calcistico di EA Sports.

Dopo aver segnato un gol, i giocatori possono festeggiare la rete con un'esultanza da sfoggiare a bordo campo, premendo semplicemente una breve sequenza di tasti.

Come eseguire le nuove esultanze di FIFA 20

Di seguito elenchiamo le nuove esultanze di FIFA 20, spiegandovi come eseguirle (con "R" intendiamo la levetta analogica destra). Potete vederle in azione nel filmato proposto in apertura.

Pavoneggiati - Tieni premuto R1/RB + Premi due volte Quadrato/X

- Tieni premuto R1/RB + Premi due volte Quadrato/X Scivola sulle ginocchia - Tieni premuto R1/RB + Inclina due volte R a sinistra

- Tieni premuto R1/RB + Inclina due volte R a sinistra Un occhio - Tieni premuto R2/RT + Premi R

- Tieni premuto R2/RT + Premi R Piccione - Tieni premuto R1/RB + Premi R

- Tieni premuto R1/RB + Premi R Gesto di sfida - Tieni premuto L2/LT + Premi due volte Quadrato/X

- Tieni premuto L2/LT + Premi due volte Quadrato/X V - Corri verso la telecamera

- Corri verso la telecamera Non riesco a sentirti - Tieni premuto L2/LT + Tieni inclinato R a destra

- Tieni premuto L2/LT + Tieni inclinato R a destra Danza delle forbici - Tieni premuto L1/LB + Premi Quadrato/X

- Tieni premuto L1/LB + Premi Quadrato/X Yoga - Premi X/A con Salah

- Premi X/A con Salah Danza della chitarra - Tieni premuto R1/RB + Inclina R due volte in alto

- Tieni premuto R1/RB + Inclina R due volte in alto Mangiati le unghia - Tieni premuto R2/RT + Tieni inclinato R in alto

- Tieni premuto R2/RT + Tieni inclinato R in alto Derapata - Tieni premuto L1/LB + Ruota R

- Tieni premuto L1/LB + Ruota R Danza della rana - Tieni premuto L2/LT + Ruota R

- Tieni premuto L2/LT + Ruota R Cammina velocemente - Tieni premuto R1/RB + Inclina R due volte a destra

- Tieni premuto R1/RB + Inclina R due volte a destra Schiaffi sulla testa - Corri verso la telecamera e premi X/A con Messi

Per vedere come seguire tutte le altre esultanze, incluse quelle che erano già presenti anche nei capitoli precedenti della serie, vi basta guardare il video riportato in calce.

Se avete bisogno di strategie e consigli utili per iniziare a giocare al meglio con il nuovo titolo calcistico di EA Sports, non dimenticate di consultare la nostra guida per vincere in FIFA 20. Per saperne di più sul gioco, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di FIFA 20.