FIFA 20: Guida allo Scambio Icone FUT, come ottenere i Gettoni Giocatore

Lo Scambio Icone è tornato in FIFA 20, permettendo agli utenti di sbloccare determinate Icone con l'utilizzo dei gettoni giocatore. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere su questa funzionalità, aiutandovi a ottenere tutte le Icone messe a disposizione.

Al contrario degli anni precedenti, dove ogni mese veniva proposto un nuovo gruppo di Scambi Icone, in FIFA 20 saranno disponibili 3 gruppi dalla durata trimestrale. Il primo gruppo, accessibile dall'11 ottobre a dicembre, permetterà di ottenere le Icone che potete vedere nell'immagine riportata in basso. Per farle vostre, avrete bisogno dei gettoni giocatore.

Scambi Icone disponibili dall'11 ottobre a dicembre

Di seguito elenchiamo tutte le Icone che potrete ottenere con gli scambi fino a dicembre:

Didier Drogba

Valutazione: 89

Gettoni richiesti: 23

Michael Owen

Valutazione: 91

Gettoni richiesti: 20

George Hagi

Valutazione: 91

Gettoni richiesti: 20

Steven Gerrard

Valutazione: 89

Gettoni richiesti: 19

Emilio Butragueño

Valutazione: 87

Gettoni richiesti: 19

Javier Zanetti

Valutazione: 92

Gettoni richiesti: 17

Rui Costa

Valutazione: 90

Gettoni richiesti: 17

Hugo Sanchez

Valutazione: 89

Gettoni richiesti: 17

Rio Ferdinand

Valutazione: 85

Gettoni richiesti: 16

Ian Wright

Valutazione: 89

Gettoni richiesti: 16

Rivaldo

Valutazione: 87

Gettoni richiesti: 15

Roy Keane

Valutazione: 90

Gettoni richiesti: 15

Andrea Pirlo

Valutazione: 88

Gettoni richiesti: 14

Michael Ballack

Valutazione: 85

Gettoni richiesti: 14

Miroslav Klose

Valutazione: 89

Gettoni richiesti: 12

Patrick Kluivert

Valutazione: 86

Gettoni richiesti: 12

Hernan Crespo

Valutazione: 85

Gettoni richiesti: 12

Roberto Carlos

Valutazione: 86

Gettoni richiesti: 11

Alessandro Nesta

Valutazione: 88

Gettoni richiesti: 9

Ryan Giggs

Valutazione: 89

Gettoni richiesti: 9

Josep Guardiola

Valutazione: 85

Gettoni richiesti: 8

Jay-Jay Okocha

Valutazione: 87

Gettoni richiesti: 8

Peter Schmeichel

Valutazione: 86

Gettoni richiesti: 6

Come guadagnare i Gettoni Giocatore

Per guadagnare i gettoni giocatore dovrete completare una serie di obiettivi. In questo momento ce ne sono 12 disponibili, e vanno da sfide come vincere nove partite FUT Champions (weekend league) a vincere 5 Squad Battle con una squadra del campionato olandese. Le elenchiamo di seguito:

Segna 20 gol con giocatori primo proprietario in Rivals e gioca 20 partite in FUT con almeno un giocatore primo proprietario tra i titolari (Guo Quanbo).

Vinci 6 partite Squad Battles con una rosa di solo giocatori oro, panchina inclusa, a livello Campione o superiore con valutazione squadra max di 83 (Batmaz).

Vinci 5 partite Squad Battles a livello Campione o superiore con 11 giocatori MLS tra i titolari (Dumitriu).

Vinci 5 partite Squad Battles a livello Campione o superiore con 11 giocatori Eredivisie tra i titolari (Keller).

Vinci 5 partite Squad Battles a livello Campione o superiore con 11 giocatori CSL tra i titolari (Maxted).

Vinci 3 partite Rivals con una rosa di solo giocatori oro, panchina inclusa, con valutazione squadra max di 83 (Clements).

Vinci 9 partite FUT Champions (Dunleavy).

Vinci 3 partite Rivals utilizzando 7 giocatori di Premier League primo proprietario tra i titolari (Riksvold).

Vinci 3 partite Rivals utilizzando 7 giocatori di Ligue 1 primo proprietario tra i titolari (Hardy).

Vinci 3 partite Rivals utilizzando 7 giocatori di Serie A primo proprietario tra i titolari (Quenum).

Vinci 3 partite Rivals utilizzando 7 giocatori di LaLiga primo proprietario tra i titolari (Myhre).

Vinci 3 partite Rivals utilizzando 7 giocatori di Bundesliga primo proprietario tra i titolari (Germain).

Questi obiettivi potranno essere completati tra oggi e la fine della prima stagione FIFA 20, che si concluderà l'8 novembre alle 19:00 italiane. All'inizio della seconda stagione arriveranno nuove sfide, con la possibilità di accumulare altri gettoni giocatore e ottenere le Icone più costose come quelle di Drogba e Owen. Segnaliamo che i gettoni guadagnati nel corso di una stagione possono essere spesi solo per le Icone di quella specifica stagione. Quelli che guadagnerete nella prima season, dunque, potrete utilizzarli solo per ottenere le Icone del primo gruppo, e non quelle del secondo.

Parlando di Icone e leggende presenti nel nuovo simulatore calcistico di EA Sports, non dimenticate di consultare la nostra mini-guida con i 10 migliori giocatori da avere in FIFA FUT 20.