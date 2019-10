FIFA 20: Hazard e Sterling sfoggiano un nuovo look nel gioco

I ragazzi di EA Sports continuano a lavorare per rendere FIFA 20 un gioco migliore, intervenendo sulla giocabilità e risolvendo bug. In mezzo a tutto questo bel da fare, in ogni caso, gli sviluppatori canadesi non si sono affatto dimenticati dell'aspetto estetico. Si sa, anche l'occhio vuole la sua parte!

In molti potrebbero non essersene accorti, ma con l'ultimo aggiornamento di FIFA 20 EA Sports ne ha approfittato per modificare il look di due delle più grandi stelle incluse nel gioco, ovvero il campione del mondo Eden Hazard, ora militante nel Real Madrid, e il velocissimo Raheem Sterling del Manchester City. Nel tweet allegato in alce alla notizia potete ammirare il nuovo look sfoggiato dai due fuoriclasse.

La volontà da parte di EA Sports di stare al passo anche su dettagli estetici come questo è senza dubbio lodevole, ma i giocatori continuano a chiedere a gran voce la risoluzione delle diverse problematiche che affliggono il gioco, in particolar modo la modalità carriera di FIFA 20. Come se non bastasse, nei giorni scorsi EA Sports è finita dell'occhio del ciclone per essersi lasciata sfuggire i dati di ben 1600 utenti all'apertura delle registrazioni per le FIFA 20 Global Series.