FIFA 20: impressioni su gameplay e Volta nella Video Anteprima del gioco EA Sports

Nel corso dell'evento EA Play 2019 svoltosi nella giornata di ieri 8 giugno, i ragazzi di EA Sports hanno svelato un mucchio di informazioni su FIFA 20, immancabile iterazione annuale della celebre serie calcistica.

Serie come FIFA, che tornano sul mercato puntualmente anno dopo anno, hanno bisogno di evolversi continuamente. EA Sports, a quanto pare, sembra averlo capito per bene: archiviato Il Viaggio con Alex Hunter, FIFA 20 si prepara ad arrivare sul mercato con Volta, una nuova modalità basata sul calcio di strada, erede spirituale di FIFA Street. Si tratta della novità più sorprendente di questa nuova edizione, che purtroppo i nostri inviati non hanno potuto provare con mano all'evento di Los Angeles.

Per fortuna, hanno avuto modo di saggiare le novità di gameplay, che includono miglioramenti alla fisica del pallone e all'intelligenza artificiale. Il ritmo di gioco è parso più lento e, in generale, le prime impressioni sono positive. È tuttavia impossibile dare un giudizio definitivo dopo una prova di pochi minuti di una build che andrà sicuramente incontro a diversi rimaneggiamenti nei prossimi mesi.

Il nostro Giuseppe Arace parla di questo, e molto altro, nella Video Anteprima registrata in quel di Los Angeles che potete ammirare in apertura di notizia. Se ne volete sapere ancora di più, tra le nostre pagine trovate anche l'approfondita anteprima di FIFA 20. Il titolo, ricordiamo, verrà pubblicato il prossimo 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Lo stesso giorno arriverà anche su Nintendo Switch in versione Legacy Edition. Per la presentazione di FIFA 20 Ultimate Team dovremo attendere i primi giorni di agosto.