FIFA 20: la Juventus si chiamerà Piemonte Calcio, è ufficiale!

Electronic Arts ha chiarito cosa cambierà in FIFA 20 con la fine della partnership tra FIFA e la squadra torinese, disponibile in esclusiva su eFootball PES 2020 e nei futuri giochi di calcio Konami per almeno tre anni.

La Juventus sarà rinominata in FIFA 20 Piemonte Calcio e avrà un logo personalizzato non originale in tutte le modalità. In FIFA 20 e FIFA 20 FUT verranno comunque utilizzati i nomi ed i volti reali dei giocatori mentre non ci sarà l'Allianz Stadium, sostituito da una struttura generica.

Electronic Arts conferma inoltre che la nuova denominazione della Juventus non verrà applicata ai precedenti titoli della serie con una patch, il cambiamento avrà effetto solamente da FIFA 20 in poi per almeno tre anni, secondo i nuovi accordi di licenza firmati da Juventus FC e Konami.

Viene dunque ufficializzata l'assenza della licenza Juventus in FIFA 20, anche se i nomi reali dei calciatori verranno mantenuti grazie agli accordi con la Serie A.