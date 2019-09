FIFA 20, Lewandowski è il giocatore del mese della Bundesliga: in arrivo la carta POTM

FIFA 20 non è ancora stato pubblicato ufficialmente, ma è già disponibile in Accesso Anticipato su EA e Origin Access, e a EA Sports non piace stare con le mani in mano. La compagnia canadese ha infatti annunciato che Robert Lewandowski è stato eletto calciatore del mese di agosto della Bundesliga, massima divisione calcistica tedesca.

Il bomber del Bayern Monaco ha superato la concorrenza di Marcel Sabitzer (Lipsia), Timo Werner (Lipsia), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Yuya Osako (Werder Brema) e Jonathan Schmid (Friburgo). Come premio, ha ricevuto una speciale carta POTM con valutazione pari a 90 (in aumento rispetto all'89 della carta base) che potrà essere sbloccata portando a termine una Sfida Creazione Rosa che verrà messa a disposizione a partire dal 27 settembre, giorno in cui FIFA 20 approderà sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo in versione PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Nell'attesa, vi invitiamo a leggere la recensione di FIFA 20 se non lo avete ancora fatto e a scaricare la FIFA 20 Companion App su dispositivi Android e iOS. Segnaliamo, inoltre, che tra le nostre pagine trovate le classifiche con i migliori portieri di FIFA 20 e i migliori centrocampisti di FIFA 20, in attesa della pubblicazione delle liste analoghe dedicate a difensori e attaccanti.