Da FIFA 20 a Luigi's Mansion 3: videogiochi a sconto su Amazon aspettando il Black Friday

Continuano le offerte videogiochi Amazon in attesa del Black Friday 2019: anche per la giornata di oggi il sito di eCommerce propone nuovi sconti sui migliori giochi per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, tra cui blockbuster di recentissima uscita.

Alle offerte sui titoli segnalati nella giornata di ieri come eFootball PES 2020 e Luigi's Mansion 3 si aggiungono le nuove promozioni del 5 novembre, tra cui The Legend of Zelda Link's Awakening a 49.99 euro e Far Cry New Dawn a 19.99 euro, oltre a Tom Clancy's The Division 2 in vendita a 24,99 euro.

Sconti Videogiochi Amazon

Anche FIFA 20 è in vendita al prezzo scontato di 51.99 euro anzichè 69.99 euro, una offerta interessante per coloro che desiderano recuperare il gioco di calcio Electronic Arts ad un prezzo più contenuto rispetto a quello di listino. Come di consueto, gli sconti segnalati sono valide per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte, se siete interessati affrettatevi prima che sia troppo tardi.