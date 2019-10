FIFA 20, migliori giocatori: 10 campioni da avere in Ultimate Team

Puntate a creare la squadra più competitiva possibile in FIFA 20 Ultimate Team? Allora dovreste puntare alle più celebri stelle del calcio presenti nel gioco. Ecco i 10 campioni più forti presenti nel nuovo simulatore calcistico di EA Sports.

Da Maradona a Pelè, passando per Zidane, Messi e Cristiano Ronaldo. Diamo uno sguardo ravvicinato ai 10 migliori giocatori (del presente e del passato) disponibili in FIFA 20 Ultimate Team.

Pelé (CF, 95)

Considerato da molti il più grande giocatore di tutti i tempi, Pelè è un'autentica leggenda anche in FIFA 20, dove può vantare un punteggio totale di 95 e abilità a 5 stelle. Con 95 in accelerazione, 96 nella velocità di scatto, 95 nelle finalizzazioni e 93 nei tiri, il campione brasiliano si presenta come un'arma potenzialmente devastante in attacco.

La sua rapidità e il suo senso della posizione, uniti al suo impareggiabile fiuto per il gol, diventeranno l'incubo peggiore dei difensori avversari. Come si può immaginare, Pelè è difficile da trovare nei pacchetti, e per acquistarlo nel mercato avrete bisogno di sborsare circa 1,9 milioni di crediti (a tal proposito, se può esservi di aiuto sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come guadagnare crediti in FIFA 20 velocemente).

Maradona (CAM, 95)

La seconda carta migliore di FIFA 20 Ultimate Team è quella di Maradona, che a sua volta può vantare un punteggio complessivo pari a 95. Del resto come si fa a non conoscere la celebre stella del calcio argentino?

Come nel caso di Pelé, Maradona è in grado di sfruttare le abilità a 5 stelle che, combinate con il suo 96 nei dribbling e il 98 in equilibrio, vi permetteranno di avere sempre la palla incollata al piede. Senza contare il suo 94 nelle finalizzazioni, il 91 nei tiri dalla distanza e il 93 nei calci piazzati, che gli consentiranno di fare gol praticamente da qualsiasi posizione. Come con Pelè, sarà molto difficile mettere le mani su Maradona, e per acquistarlo nel mercato dovrete privarvi di circa 1,9 milioni di crediti.

Ronaldo (ST, 94)

Il miglior attaccante vero e proprio del gioco, Ronaldo il fenomeno è decisamente all'altezza della sua fama. Con 94 nelle accelerazioni, il suo bagaglio tecnico e l'abilità nel gestire la palla negli spazi stretti, sarà estremamente difficile fermarlo quando punta dritto alla porta.

Il fantasista brasiliano non sarà micidiale solo nel far mangiare la polvere ai difensori avversari, però. I suoi superbi dribbling, l'abilità nei calci di punizione e la rapidità di esecuzione lo rendono una minaccia letale in numerosissime situazioni di gioco. Peccato che sia ancora più costoso delle due Icone riportate sopra: per acquistarlo avrete bisogno di circa 6 milioni di crediti. Una cifra da capogiro.

Zinedine Zidane (CAM, 94)

EA si è messa di impegno per portare Zidane su FIFA 20, e con buone ragioni. Rispetto a Pelé e Maradona è un tipo di centrocampista offensivo diverso, molto più orientato all'essere un regista. Ciò si riflette nelle sue straordinarie valutazioni nei passaggi: mettetelo dietro i vostri attaccanti, e sarà in grado di servirli con una precisione chirurgica.

Zizou sarà in grado di far male anche da solo grazie al suo 92 nei dribbling, 90 nei tiri e la abilità a cinque stelle che possono renderlo anche un valido attaccante. Senza dimenticare la sua efficacia nei calci piazzati, con 91 di precisione nelle punizioni. Se volete farlo vostro acquistandolo nel mercato, dovrete spendere circa 4 milioni di crediti.

Lionel Messi (RW, 94)

L'erede di Maradona sta ancora andando forte, ed è il giocatore del presente con il punteggio attualmente più alto in FIFA 20. EA ha spesso faticato a riflettere le sue abilità e il suo stile di gioco, ma la carta di quest'anno lo rendono ancora un mostro in Ultimate Team. Con un punteggio nei dribbling migliore rispetto a Zidane o Ronaldinho, sarà sempre in grado di squarciare le difese avversari come pochi altri.

Per fortuna, Messi è disponibile nel mercato FUT con più regolarità rispetto alle Icone elencate in precedenza. Attualmente può essere acquistato a un prezzo medio di 1 milione di crediti. Meglio iniziare a risparmiare.

Cristiano Ronaldo (ST, 93)

Anche se Cristiano Ronaldo non è più la star di copertina del gioco, con la Juventus in esclusiva su PES 2020, il punteggio totale del campione portoghese è fissato comunque a 93, un punto dietro il rivale Messi. Non che ci sia da preoccuparsi, visto il suo 94 nelle finalizzazioni, il 95 nella potenza di tiro, 93 nei tiri dalla distanza e 89 di precisione.

Senza dimenticare la sua capacità di mantenere ritmi di gioco sostenuti, con 91 nella velocità di scatto e 89 in accelerazione, a cui si aggiunge il 92 nel controllo palla. CR7 non ha certo bisogno di presentazioni, e a tutti è nota la sua straordinaria potenza nella fase offensiva. Se volete acquistarlo nel mercato, lo trovate a circa 1,6 milioni di crediti.

Paolo Maldini (CB, 92)

È giunto il momento di vedere alcuni difensori, e la palma di migliore del lotto spetto al nostro Paolo Maldini. Può vantare un 95 quasi perfetto in difesa, con alcune statistiche incredibili: 96 nelle intercettazioni, 94 in consapevolezza difensiva, 95 nelle scivolate e 96 nei tackle in piedi.

Inoltre, il suo 82 in accelerazione e velocità di scatto lo aiutano a tenere il passo con tutti, tranne che con gli attaccanti più veloci, mentre il 92 nei colpi di testa lo rendono un potenziale attaccante aggiunto nei calci d'angolo e una torre nelle palle inattive. Lo trovate nel mercato a circa 1,4 milioni di crediti.

Neymar Jr (LW, 92)

Nel corso degli anni Neymar Jr ha innescato un discreto numero di polemiche per le sue doti di "tuffatore". In FIFA 20 è possibile simulare un fallo nell'area di rigore avversaria, ma il giocatore brasiliano può eccellere anche in molti altri ambiti.

A partire dalla sua capacità di eseguire i trick più avanzati come L'Hocus Pocus, senza dimenticare naturalmente le sue doti di abile dribblatore. Oltre a saltare facilmente i difensori avversari, Neymar Jr può segnare con una certa disinvoltura anche dalla distanza e dai calci piazzati. Potete farlo vostro nel mercato con una spesa di circa 790,000 monete.

Kevin de Bruyne (CM, 92)

La prima carta FIFA 20 TOTW è spettata a Kevin de Bruyne, per premiare il suo ruolo chiave nel vorticoso 8-0 di Watford sul Manchester City. Questo ha offerto un +1 sul punteggio totale (ora fissato a 92) rispetto alla sua solita carta d'oro, e un cambio di posizione da CAM a CM.

Con una valutazione di 95 nella visione di gioco, 94 nei cross, 93 nei passaggi corti e 92 compostezza, il giocatore belga è senz'altro da avere in qualsiasi squadra di Ultimate Team. Considerando che potrete acquistarlo a 520.000, si tratta di un affare.

Garrincha (RW, 92)

Al di fuori del Brasile, non molte persone hanno sentito parlare di Garrincha. Il che è un peccato, visto che può essere considerato uno dei più grandi dribblatori della storia del calcio.

In FIFA 20 Ultimate Team, in particolare, Garrincha è una superba ala da aggiungere alla vostra vostra squadra. Il suo punteggio di 94 nei dribbling può dare problemi anche ai migliori difensori, mentre ii suo 92 nei passaggi dimostrano che ha la stessa probabilità di aiutare i compagni di squadra quanto di segnare. Potete farlo vostro con una spesa di 1,3 milioni.

Se invece siete alla ricerca di qualche buon giocatore a prezzi molto più accessibili, non dimenticate di consultare la nostra guida ai migliori giocatori economici di FIFA 20.