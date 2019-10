FIFA 20: i migliori giocatori economici da acquistare con pochi crediti

Dopo avervi parlato dei migliori giovani talenti di FIFA 20, in questa mini-guida vi indicheremo 10 ottimi giocatori che è possibile acquistare nel nuovo simulatore calcistico di EA Sports spendendo pochi crediti.

Se volete bisogno di qualche innesto alla vostra squadra spendendo poco, oppure per completare una Sfida Creazione Rosa, questi calciatori potrebbero fare al caso vostro.

Simone Verdi (Torino)

Se state cercando di creare una squadra di Serie A in FUT, Simone Verdi è un'ala sinistra economica da non lasciarsi sfuggire: potrete acquistarlo al prezzo di circa 1.200 monete.

La limitata statura e le statistiche fisiche non eccellenti non lo rendono il più prestante dei giocatori, ma con 92 di agilità, 90 di equilibrio, 87 in accelerazione e 85 nella velocità di scatto sarà in grado di far mangiare la polvere ai difensori avversari. In più, è anche uno specialista nei calci piazzati.

Martin Caceres (Fiorentina)

Continuando a parlare dei giocatori di Seria A, un altro affare è Martin Caceres della Fiorentina, acquistabile a partire da circa 700 monete.

Con un punteggio complessivo di 78, l'ex difensore della Juventus ha alcune statistiche interessanti che lo rendono un acquisto anticipato perfetto prima che possiate permettervi i migliori difensori centrali lega. Ad esempio, 91 nei salti, 80 nelle intercettazioni e 80 in consapevolezza difensiva. Anche se Caceres non è molto alto, la sua notevole capacità di elevazione vi tornerà molto utile nei calci d'angolo e nel gioco aereo.

Yussuf Poulsen (RB Leipzig)

Con il suo mix di ritmo, potenza e altezza, Yussuf Poulsen può essere una spina nel fianco per qualunque avversario. Le statistiche chiave di Poulsen sono 86 nel senso della posizione, 85 nei tiri, 84 nella velocità di scatto, 84 in aggressività, 84 nei salti e 87 nella resistenza.

Con un punteggio totale di 81 su FIFA 20, l'attaccante danese è attualmente disponibile al prezzo di circa 900 monete, il che rappresenta un grande affare per un giocatore con questa caratteristiche. Perfetto se state cercando di mettere insieme una squadra della Bundesliga a buon mercato.

Tiemoue Bakayoko (Monaco)

In prestito all'ex club Monaco, Bakayoko è un vero affare se state creando una squadra FUT basata sulla Ligue 1 o sui giocatori francesi. Vi costerà infatti solo sulle 750 monete.

La sua prestanza fisica e 87 in aggressività, 86 di forza, 84 nei contrasti in piedi, 82 nei, 82 intercettazioni e 82 resistenza, Tiemoue Bakayoko rimane una scelta eccellente se avete bisogno di un giocatore forte a centrocampo spendendo poco.

Davy Klaassen (Werder Brema)

Dove costruire una squadra basata sulla Bundesliga? Cercate un ottimo giocatore olandese a un buon prezzo? Il centrocampista del Werder Brema Davy Klaassen è una validissima opzione al costo di appena 500 monete.

Con buone statistiche di passaggio, resistenza, controllo della palla, tiro e posizionamento, l'ex giocatore di Ajax ed Everton si presenta con una valutazione complessiva di 80. Combinando il suo 87 in resistenza con gli alti valori di attacco e difesa sarete in grado di coprire tutte le zone del campo dall'inizio alla fine della partita. Klaassen è una solida alternativa a giocatori olandesi più costosi come Frenkie de Jong, Gini Wijnaldum, Donny van de Beek e Daley Blind.

Kevin Gameiro (Valencia)

L'attaccante francese Kevin Gameiro vanta una valutazione complessiva di 81. Le sue statistiche chiave sono 87 in accelerazione, 84 in velocità di scatto, 85 nel senso della posizione, 82 nella potenza di tiro, 81 di reattività e 80 nella rifinitura.

Questi numeri indicano che Gameiro ha tutte le carte in regola per essere un attaccante efficace e versatile nella vostra squadra, il tutto senza costare una fortuna. Il suo prezzo approssimativo si aggira intorno alle 1.800 monete, una cifra molto più contenuta rispetto al costo medio dei giocatori che militano nella Liga.

Andre Gray (Watford)

L'attaccante del Watford Andre Grey ha un punteggio complessivo di 76, ma può vantare ottimi valori in alcune statistiche cruciali come la velocità e la potenza del tiro, la rifinitura e la resistenza fisica.

Considerando che potrete acquistarlo a una cifra di circa 800 monete, Andre Grey si presenta senza dubbio come uno dei migliori affari della Premier League.

Josuha Guilavogui (Wolfsburg)

Quando si cerca un rapporto qualità-prezzo, pochi centrocampisti difensivi offrono lo stesso valore di Josuha Guilavogui.

Il giocatore francese è disponibile a sole 750 monete, offrendo delle incredibili statistiche difensive, con un valore di 84 nelle intercettazioni, 82 nei contrasti in piedi e nelle scivolate, 82 in consapevolezza difensiva, 81 in aggressività e 80 nella forza. A completare alcuni eccellenti attributi CDM, l'alto tasso di lavoro difensivo del giocatore e la notevole statura lo rendono un acquisto eccezionale.

Leonardo Bittencourt (Werder Brema)

Leonardo Bittencourt è un centrocampista veloce e abile nel dribbling, molto capace anche nei passaggi. Tra le sue statistiche segnaliamo il 90 di agilità, 89 di equilibrio, 88 in accelerazione e 84 nel dribbling. Con questi numeri sarete in grado di superare la difesa avversaria a partire da metà campo.

Se avete bisogno di un centrocampista rapido e tecnico della Bundesliga a un buon prezzo - circa 700 monete, Bittencourt è senza dubbio una delle migliori soluzioni economiche disponibili nel gioco.

Matt Ryan (Brighton)

La Premier League offre alcuni dei migliori portieri di FIFA 20, ma avrete bisogno di accumulare una quantità significativa di monete per nomi come David De Gea, Alisson, Ederson o Hugh Lloris.

Un'ottima alternativa economica è Matt Ryan del Brighton, acquistabile al prezzo di circa 500 monete. Con 83 di riflessi e 81 nei tuffi, Ryan vi darà una buona dose di sicurezza tra i pali. Certo, il suo 53 di velocità non è spettacolare, ma di solito questo valore è basso anche per i migliori portieri. Per coloro che desiderano costruire una squadra FUT della Premier League, l'estremo difensore australiano è un ottimo punto di partenza.

Se avete bisogno di altri consigli per creare una squadra competitivo spendendo poco, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come creare una squadra ibrida in FIFA 20 con 20.000 crediti.