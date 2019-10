FIFA 20: i migliori giocatori in scadenza di contratto a parametro zero

Dopo avervi indicato i migliori giovani talenti di FIFA 20, in questa mini-guida parleremo dei migliori giocatori in scadenza di contratto da acquistare a parametro zero nel nuovo simulatore calcistico di EA Sports, spaziando tra portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

Di seguito elenchiamo i migliori giocatori di FIFA 20 il cui contratto è in scadenza nel 2020. Questo significa che potrete acquistarli nella modalità Carriera a "parametro zero", vale a dire senza sborsare nemmeno un euro per il loro cartellino, già a partire dalla prima stagione. Per ciascun giocatore riportiamo tra parentesi il suo punteggio totale (OVR) e il suo potenziale di crescita (POT).

Portieri in scadenza di contratto nel 2020

David De Gea (OVR 90 – POT 90)

Anthony Lopes (OVR 86 – POT 86)

Adan (OVR 81 – POT 81)

Walter Benitez (OVR 80 – POT 80)

Difensori in scadenza di contratto nel 2020

Giorgio Chiellini (OVR 89 – POT 89)

Thomas Meunier (OVR 82 – POT 82)

Toby Alderweireld (OVR 87 – POT 87)

Jan Vertonghen (OVR 87 – POT 87)

Thiago Silva (OVR 87 – POT 87)

Ezequiel Garay (OVR 83 – POT 83)

Stefan Savić (OVR 82 – POT 84)

Joel Matip (OVR 82 – POT 84)

Aleksandar Kolarov (OVR 82 – POT 82)

Vedran Corluka (OVR 82 – POT 82)

Łukasz Piszczek (OVR 81 – POT 81)

Jérémy Mathieu (OVR 81 – POT 81)

Centrocampisti in scadenza di contratto nel 2020

Christian Eriksen (OVR 88 – POT 89)

David Silva (OVR 88 – POT 88)

Fernandinho (OVR 87 – POT 87)

Blaise Matuidi (OVR 85 – POT 85)

João Moutinho (OVR 84 – POT 84)

Oscar (OVR 83 – POT 84)

Jordan Henderson (OVR 83 – POT 83)

Charles Aranguiz (OVR 83 – POT 83)

Raphaël Guerreiro (OVR 82 – POT 84)

Giacomo Bonaventura (OVR 82 – POT 82)

Ever Banega (OVR 82 – POT 82)

Lucas Biglia (OVR 82 – POT 82)

Santi Cazorla (OVR 82 – POT 82)

Daniele De Rossi (OVR 82 – POT 82)

Ryan Fraser (OVR 82 – POT 82)

Beñat (OVR 81 – POT 81)

Andres Guardado (OVR 81 – POT 81)

James Milner (OVR 81 – POT 81)

Quaresma (OVR 81 – POT 81)

Josuha Guilavogui (OVR 80 – POT 80)

Attaccanti in scadenza di contratto nel 2020

Edinson Cavani (OVR 88 – POT 88)

Dries Mertens (OVR 87 – POT 87)

José Callejón (OVR 84 – POT 84)

Juan Cuadrado (OVR 83 – POT 83)

Fabio Quagliarella (OVR 83 – POT 83)

Mario Götze (OVR 82 – POT 83)

Pedro (OVR 82 – POT 82)

Willian (OVR 82 – POT 82)

Olivier Giroud (OVR 82 – POT 82)

Aduriz (OVR 82 – POT 82)

Nemanja Matic (OVR 81 – POT 81)

Marco Parolo (OVR 81 – POT 81)

Eran Zahavi (OVR 81 – POT 81)

Bafétimbi Gomis (OVR 81 – POT 81)

Lisandro Lopez (OVR 81 – POT 81)

Giocatori in scadenza di contratto nel 2021

Di seguito, invece, segnaliamo i migliori giocatori di FIFA 20 in scadenza di contratto nel 2021. Potrete ottenerli a parametro zero durante la seconda stagione.

Lionel Messi (OVR 94 – POT 94)

Leroy Sane (OVR 86 – POT 92)

Paul Pogba (OVR 88 – POT 91)

Casemiro (OVR 88 – 89)

Come potete vedere, tra i giocatori in scadenza di contratto è possibile ottenere anche dei campioni e degli autentici fuoriclasse. L'ideale per creare una squadra competitiva senza spendere una fortuna. A tal proposito, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo indicato anche i migliori giocatori economici di FIFA 20 che potete acquistare spendendo poco.