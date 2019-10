FIFA 20: i migliori giocatori svincolati da ingaggiare nella modalità Carriera

Dopo avervi segnalato i migliori giocatori in scadenza di contratto, in questa mini-guida di FIFA 20 vi indicheremo i migliori giocatori svincolati che è possibile ingaggiare a parametro zero nella modalità Carriera del nuovo simulatore calcistico di EA Sports.

Di seguito elenchiamo i migliori giocatori in scadenza di contratto di FIFA 20, indicando per ciascuno di essi il ruolo, il punteggio totale (OVR) e le potenzialità di crescita (POT):

E. Schetino (DC) (OVR= 82, POT = 82)

J. Sildero (COC) (OVR = 82, POT = 82)

J. Frendado (DC) (OVR = 81, POT= 81)

S. Mandíquez (ATT) (OVR = 81, POT = 81)

S. Ardero (COC) (OVR = 81, POT = 81)

L. Dálves (ATT) (OVR = 81, POT = 81)

J. Serendero (POR) (OVR = 80, POT = 80)

M. Baldona (CDC) (OVR = 80, POT = 80)

M. Nérez (TS) (OVR = 80, POT = 80)

A. Lunev (POR) (OVR = 79, POT = 81)

D. Lenzado (DC) (OVR = 79, POT = 79)

E. Riquero (CDC) (OVR = 79, POT = 79)

L. Sáreda (POR) (OVR = 79, POT = 79)

E. Aguerro (ATT) (OVR = 79, POT = 79)

A. Dzyuba (ATT) (OVR = 79, POT = 79)

W. Barrios (CDC) (OVR = 78, POT = 83)

T. Vilhena (CC) (OVR = 78, POT = 82)

E. Guichón (TS) (OVR = 78, POT = 78)

G. Quintana (TD) (OVR = 78, POT = 78)

F. Contedo (COC) (OVR = 78, POT = 78)

H. Moreno (DC) (OVR = 78, POT = 78)

D. Kuzyaev (CC) (OVR = 77, POT = 80)

J. Monsario (DC) (OVR = 77, POT = 77)

L. Baezo (CDC) (OVR = 77, POT = 77)

A. Píriz (COC) (OVR = 77, POT = 77)

S. Luna (TD) (OVR = 77, POT = 77)

V. Castro (CDC) (OVR = 77, POT = 77)

M. Berg (ATT) (OVR = 77, POT = 77)

Y. Osorio (DC) (OVR = 76, POT = 82)

V. Claesson (COC) (OVR = 76, POT = 77)

I. Popov (COC) (OVR = 76, POT = 76)

A. Zamorado (ES) (OVR = 76, POT = 76)

A. Aguilmera (DC) (OVR = 76, POT = 76)

K. Berlaso (TD) (OVR = 76, POT = 76)

Y. Zhirkov (TS) (OVR = 76, POT = 76)

G. Ichazo (DC) (OVR = 76, POT = 76)

M. Fagundez (CDC) (OVR = 76, POT = 76)

A. Vera (ATT) (OVR = 76, POT = 76)

B. Dzsudzsák (ES) (OVR = 76, POT = 76)

H. Pérez (ED) (OVR = 76, POT = 76)

M. Mevlja (DC) (OVR = 75, POT = 76)

W. Bony (ATT) (OVR = 75, POT = 75)

Y. Gazinskiy (CDC) (OVR = 75, POT = 75)

O. Cardozo (ATT) (OVR = 75, POT = 75)

P. Vaquizo (AD) (OVR = 75, POT = 75)

P. Dárenas (POR) (OVR = 75, POT = 75)

M. Borjan (POR) (OVR = 75, POT = 75)

M. Degenek (DC) (OVR = 74, POT = 81)

Quando un giocatore svincolato si trova senza club, nella modalità Carriera sarete in grado di ingaggiarlo a parametro zero, limitandovi a pagare solo il suo stipendio. Un ottimo modo per aggiungere dei calciatori validi alla vostra squadra senza spendere una fortuna.

A tal proposito, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo segnalato anche i migliori giocatori economici di FIFA 20 da acquistare con pochi crediti. Se invece volete puntare sul potenziale, non dimenticate di consultare la nostra mini-guida ai migliori giovani talenti di FIFA 20.