FIFA 20: i migliori giovani talenti per la modalità Carriera

Volete costruire una squadra competitiva nella modalità Carriera di FIFA 20, senza spendere cifre esorbitanti e guardando alla sua crescita in prospettiva futura? Il modo più efficace per farlo è investire nei giovani talenti. Di seguito vi indichiamo i migliori calciatori under 22 del gioco.

In questa mini-guida vi indicheremo i migliori giovani talenti in cui investire nella modalità Carriera di FIFA 20, indicando per ciascuno di essi il punteggio totale attuale, e tra parentesi il punteggio che può essere raggiunto facendolo crescere nella vostra squadra.

I giovani talenti più forti di FIFA 20

I giocatori presenti in questa lista (tra i 19 e i 22 anni) sono in assoluto i giovani talenti di FIFA 20 con il punteggio più alto. Vi garantiranno eccellenti prestazioni in campo da subito, con buone prospettive di crescita.

Kylian Mbappe (FWD) - 89 (95)

Matthijs de Ligt (DEF) - 85 (93)

Gianluigi Donnarumma (GK) - 85 (92)

Frenkie de Jong (MID) - 85 (91)

Kai Havertz (MID) - 84 (92)

Jadon Sancho (FWD) - 84 (92)

Ousmane Dembele (FWD) - 84 (90)

Luka Jovic (FWD) - 83 (89)

Marcus Rashford (FWD) - 83 (88)

Trent Alexander-Arnold (DEF) - 83 (89)

Goncalo Guedes (MID/FWD) - 83 (88)

Gabriel Jesus (FWD) - 82 (88)

Mikel Oyarzabal (FWD/MID) - 82 (89)

Leon Bailey (MID/FWD) - 82 (88)

Steven Bergwijn (FWD/MID) - 82 (87)

Ruben Neves (MID) - 82 (87)

Eder Militao (DEF) - 81 (88)

David Neres (FWD/MID) - 81 (86)

Tanguy Ndombele (MID) - 81 (89)

Houssem Aouar (MID) - 81 (89)

Lautaro Martinez (FWD) - 81 (89)

Wilfred Ndidi (MID) - 81 (84)

Donny van de Beek (MID) - 81 (87)

Joao Felix (FWD/MID) - 80 (93)

Ruben Dias (DEF) - 80 (86)

I giovani talenti con le migliori prospettive di crescita in FIFA 20

I giocatori elencati di seguito (tra i 17 e i 19 anni), invece, sono quelli con le migliori prospettive di crescita nella modalità Carriera di FIFA 20. Potrete acquistarli a prezzi convenienti e coltivarli nella vostra squadra fino a farli diventare particolarmente forti.

Dominik Szoboszlai (MID) - 74 (89)

Pedro De la Vega (FWD/MID) - 70 (88)

Thiago Almada (MID/FWD) - 72 (88)

William Saliba (DEF) - 71 (88)

Nicolo Zaniolo (MID/FWD) - 74 (88)

Agustin Urzi (MID) - 69 (87)

Yari Verschaeren (MID) - 72 (87)

Mason Greenwood (FWD) - 67 (87)

Jonathan David (FWD) - 74 (87)

Takefusa Kubo (MID/FWD) - 70 (87)

Alphonso Davies (MID/FWD) - 72 (87)

Enzo Millot (MID) - 63 (86)

Mohamed Ihattaren (MID/FWD) - 68 (86)

Bukayo Saka (MID) - 65 (86)

Adam Hlozek (FWD/MID) - 70 (86)

Jeremy Doku (FWD) - 66 (86)

Jean-Clair Todibo (DEF/MID) - 71 (86)

Jan Hurtado (FWD) - 70 (86)

James Sands (MID/DEF) - 66 (86)

Paulinho (MID/FWD) - 71 (86)

Ki-Jana Hoever (DEF) - 62 (85)

Benoit Badiashile (DEF) - 68 (85)

Quale di questi giovani talenti avevate già adocchiato? Fatecelo sapere nei commenti. Se avete bisogno di qualche consiglio per costruire il vostro club in FIFA 20 Ultimate Team, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una mini-guida che vi spiega come creare una squadra ibrida competitiva con 20.000 crediti.

Parlando invece della nuova modalità di ispirata a FIFA Street, non dimenticate di consultare la nostra guida di FIFA 20 Volta, con consigli e strategie utili per dominare nel calcio di strada.