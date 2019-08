FIFA 20: la modalità Volta non includerà microtransazioni al lancio

Il calcio di strada si prepara a fare il suo ritorno nella serie Electronic Arts, grazie alla modalità Volta che i giocatori potranno trovare all'interno di FIFA 20.

Su quest'ultima, EA ha recentemente condiviso interessanti informazioni in merito alla possibile presenza di microtransazioni. Intervistato da IGN.com, Jeff Antwi, producer della serie FIFA, ha offerto alcune dichiarazioni in merito, affermando che la software house non ha in programma di includere in Volta nessuna forma di microtransazione al lancio. Sull'argomento ha inoltre aggiunto: "[...] ad ora, tutto ciò che ottenete è guadagnato tramite sfide in-game". Come intuibile, maggiore sarà la difficoltà di queste ultime, maggiori saranno le ricompense ottenute. Antwi ha inoltre confermato che, all'incirca su base mensile, FIFA 20 Volta accoglierà cambiamenti relativi alle challenge proposte ai videogiocatori ed agli oggetti cosmetici presenti in-game.



Recentemente, Electronic Arts ha fornito ulteriori informazioni in merito a questa nuova modalità; in particolare, è stato presentato al pubblico un nuovo trailer, completamente incentrato sulla Story Mode di Volta. Nell'ambito di quest'ultima, il nostro alter ego videoludico competerà nel Torneo Internazionale Volta, che si dipanerà attraverso diciassette differenti arene. Per maggiori informazioni, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco provato di FIFA 20 Volta, realizzato dal nostro Giuseppe Arace.