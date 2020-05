FIFA 20: nasce la Best Agency eCup con streaming e raccolta fondi per l'emergenza COVID-19

Gli organizzatori della BESTA eCup di FIFA 20 annunciano la nascita di Best Agency eCup, un nuovo torneo competitivo che darà vita a una maratona di beneficienza in streaming con una raccolta fondi per aiutare la Croce Rossa Italiana a fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Nel corso della Best Agency eCup sarà incoronata l'agenzia di marketing più forte d'Italia attraverso una serie di partite da disputare sui campi digitali del simulatore calcistico targato Electronic Arts.

L'iniziativa coinvolgerà 16 sfidanti provenienti da diverse agenzie di marketing e comunicazione italiane, con un format che prevede 4 gironi composti da 4 partecipanti ciascuno. L'evento in streaming a tema FIFA 20 partirà ufficialmente questa sera, martedì 19 maggio, sulla pagina Twitch di NOku, e con esso la maratona di beneficienza con la raccolta fondi a sostegno della Croce Rossa Italiana.

Lo streaming delle partite avverrà dalle ore 21:00 alle ore 22:00. Le semifinali e le finali della BESTA eCup andranno in scena il 23 e il 24 maggio: per seguirle, vi basterà sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 20:00 di sabato 23 e domenica 24 maggio. A chi ci segue, ricordiamo infine che FIFA 20 è gratis su EA Access per gli iscritti al servizio in abbonamento di Electronic Arts su PC, PlayStation 4 e Xbox One.