FIFA 20 per Nintendo Switch appare nel listino di Amazon

Sembra che il sodalizio stretto tra Nintendo ed Electronic Arts nei riguardi della serie di simulazione calcistica di FIFA troverà ulteriore conferma anche durante il prossimo anno.

Non che ci fossero particolari dubbi in merito ma sembra proprio che anche FIFA 20 farà il suo debutto sulla console ibrida della grande N, la cui edizione andrà ad affiancare le solite versioni per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco, infatti, è stato avvistato nella sua edizione Switch nel listino ufficiale di Amazon.

Al momento la scheda del prodotto non è corredata né di immagine di copertina, né di prezzo o data di lancio, ma il fatto che il gioco sviluppato da EA Sports sia apparso anticipatamente online lascia presagire un annuncio ufficiale sempre più imminente. Appare certo che, come ormai accade annualmente, ci sarà un sostanzioso reveal del titolo calcistico in occasione della nuova edizione dell'EA Play che si terrà durante l'E3 2019 di Los Angeles.

Nel frattempo, si susseguono in rete diverse speculazioni circa l'arrivo di FIFA 20. In tanti scommettono in una release fissata al 27 settembre, nel mentre si vocifera anche di una possibile uscita su Google Stadia, che ricordiamo vedrà la luce entro il 2019. Ciò che sappiamo per certo è che una prova gratuita arriverà in anticipo anche su PlayStation 4 grazie all'introduzione di EA Access sulla piattaforma di Sony.