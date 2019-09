FIFA 20 per Nintendo Switch massacrato su Metacritic: punteggio utenti di 0,4!

Dire che FIFA 20 per Nintendo Switch non è piaciuto, sarebbe un eufemismo, almeno a giudicare dalla media dei voti degli utenti di Metacritic. I frequentatori abituali del noto aggregatore di recensioni hanno espresso tutto il loro disappunto nel modo migliore che conoscono, ovvero dandosi al review-bombing.

Nel momento in cui vi scriviamo, FIFA 20 per Nintendo Switch vanta una media dei voti degli utenti pari a 0,4... se non è la peggiore mai vista sul sito, poco ci manca! Su 204 recensioni disponibili, cinque sono positive, una è tiepida e le rimanenti assurdamente negative. I pareri degli utenti di Metacritic non sono mai stati annoverati tra i più affidabili del settore, ma i motivi di tutto questo disappunto sono facili da identificare.

FIFA 20 è arrivato su Nintendo Switch in edizione Legacy, ovvero in una versione completamente priva degli aggiornamenti di gameplay e delle nuove modalità, tra cui Volta Football, che caratterizzano il gioco sulle altre piattaforme. EA Sports si è limitata ad aggiornare rose e divise, proponendo la medesima iterazione dell'anno precedente. La compagnia ha già spiegato in passato i motivi dello scarso supporto a Switch, ma evidentemente non hanno soddisfatto per nulla i giocatori. Per maggiori informazioni su questa versione del gioco, vi invitiamo a guardare la nostra Video analisi di FIFA 20 per Nintendo Switch.