FIFA 20: la nuova patch modifica i volti di Ribery, Mertens e altri, ecco le immagini

Come avrete sicuramente letto, negli scorsi giorni Frank Ribery si è lamentato del proprio aspetto in FIFA 20 e, a distanza di pochi giorni dalla polemica, Electronic Arts risponde con un aggiornamento gratuito che sistema il volto di alcuni dei giocatori presenti nel titolo.

L'aggiornamento in questione, il quale porta il calcistico targato EA alla versione 1.06, dovrebbe essere stato pubblicato nel corso del pomeriggio su PC e arriverà domani per tutti i possessori di una copia fisica o digitale del gioco su PlayStation 4 e Xbox One. La patch, il cui peso non è ancora noto, migliorerà la resa grafica di ben 37 volti diversi e, tra questi, troviamo: Frank Ribery, Nicolò Zaniolo, Lautaro, Mertens, Marcelo e Krzysztof Piątek. I nuovi file introdurranno delle modifiche che coinvolgeranno calciatori non solo di Serie A e tra le squadre i cui giocatori subiranno dei miglioramenti ci sono anche Ajax, Real Madrid, Milan, Roma e Inter.

Vi ricordiamo che è attualmente attivo l'evento di Halloween all'interno del gioco e sulle nostre pagine trovate tutte le guide su quali sono le migliori squadre di FIFA 20 Ultimate Scream.

Sapevate che Donovan Mitchell non era a conoscenza del fatto che la Juventus non fosse presente in FIFA 20?