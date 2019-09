FIFA 20 Nuove Abilità: come eseguire i passaggi eleganti

FIFA 20 ha introdotto i passaggi eleganti, permettendo ai giocatori di esibirsi in campo con un certo stile, per esempio servendo un compagno con un colpo di tacco o addirittura con la schiena. In questa mini-guida vi mostriamo come eseguirli con successo.

Alcune di queste abilità sono disponibili per tutti i calciatori, mentre altre saranno prerogativa dei giocatori che possiedono il tratto "elegante" tra le loro caratteristiche.

Passaggi eleganti eseguibili da tutti

Queste mosse potranno essere eseguite in campo con tutti i giocatori (con "LS" indichiamo la levetta analogica sinistra).

Nuovo colpo di tacco : Tieni premuto L2/LT + X/A + inclina LS in basso

: Tieni premuto L2/LT + X/A + inclina LS in basso Passaggio di ginocchio : Tieni premuto L2/LT + X/A o Quadrato/X + inclina LS in alto

: Tieni premuto L2/LT + X/A o Quadrato/X + inclina LS in alto Passaggio alto di esterno : Tieni premuto L2/LT + X/A + inclina LS a sinistra o a destra

: Tieni premuto L2/LT + X/A + inclina LS a sinistra o a destra Passaggio di schiena: Tieni premuto L2/LT + X/A o Quadrato/X + inclina LS in basso

Passaggi eleganti esclusivi

Queste mosse, invece, potranno essere eseguire solo dai giocatori che possiedono il tratto "elegante" tra le loro caratteristiche.

Passaggio al volo di tacco : Tieni premuto L2/LT + X/A o Quadrato/X + inclina LS in basso

: Tieni premuto L2/LT + X/A o Quadrato/X + inclina LS in basso Passaggio al volo di tacco alto : Tieni premuto L2/LT + X/A o Quadrato/X + inclina LS in basso

: Tieni premuto L2/LT + X/A o Quadrato/X + inclina LS in basso Passaggio al volo di esterno : Tieni premuto L2/LT + X/A o Quadrato/X + inclina LS in alto

: Tieni premuto L2/LT + X/A o Quadrato/X + inclina LS in alto Passaggio alto a piedi uniti all'indietro : Tieni premuto L2/LT + X/A + inclina LS in alto

: Tieni premuto L2/LT + X/A + inclina LS in alto Passaggio di tacco alto all'indietro : Tieni premuto L2/LT + X/A + inclina LS in basso

: Tieni premuto L2/LT + X/A + inclina LS in basso Passaggio alto di interno all'indietro : Tieni premuto L2/LT + X/A + inclina LS a destra o sinistra

: Tieni premuto L2/LT + X/A + inclina LS a destra o sinistra Passaggio alto a piedi uniti di lato: Tieni premuto L2/LT + X/A + inclina LS in alto

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come eseguire questi passaggi eleganti sul campo, potete guardare il video riportato in apertura. Parlando delle altre mosse e abilità di FIFA 20, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come eseguire tutte le esultanze e come fare gol con punizioni a effetto.