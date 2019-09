FIFA 20: tutte le nuove (e vecchie) Icone di FUT, valutazioni e punteggi

Le Icone di FUT saranno presenti anche in FIFA 20, permettendo ai giocatori di utilizzare alcune delle leggende storiche del calcio in Ultimate Team. In questa mini-guida faremo un riepilogo su tutte le Icone (nuove e vecchie) attualmente confermate per FIFA 20, riportando le loro valutazioni.

Diamo prima uno sguardo approfondito alle nuove Icone introdotte in FIFA 20. Tra queste vediamo il ritorno di Zinedine Zidane e altri due campioni che hanno militato in serie A come Andrea Pirlo e Kakà.

Tutte le nuove Icone di FIFA 20 Ultimate Team

Zidane (CAM)

Ritmo: 85

Tiro: 92

Passaggio: 96

Dribbling: 95

Difesa: 75

Fisicità: 86

Totale: 96

Garrincha (RW)

Ritmo: 90

Tiro: 87

Passaggio: 94

Dribbling: 96

Difesa: 41

Fisicità: 68

Totale: 94

Carlos Alberto (RB)

Ritmo: 90

Tiro: 66

Passaggio: 81

Dribbling: 86

Difesa: 90

Fisicità: 87

Totale: 93

Dalglish (ST)

Ritmo: 90

Tiro: 92

Passaggio: 77

Dribbling: 90

Difesa: 41

Fisicità: 73

Totale: 92

Pirlo (CM)

Ritmo: 73

Tiro: 80

Passaggio: 95

Dribbling: 91

Difesa: 71

Fisicità: 67

Totale: 92

Sanchez (ST)

Ritmo: 92

Tiro: 93

Passaggio: 81

Dribbling: 90

Difesa: 44

Fisicità: 75

Totale: 92

Kakà (CAM)

Ritmo: 90

Tiro: 85

Passaggio: 88

Dribbling: 92

Difesa: 44

Fisicità: 72

Totale: 91

Drogba (ST)

Ritmo: 90

Tiro: 92

Passaggio: 77

Dribbling: 82

Difesa: 47

Fisicità: 90

Totale: 91

Koeman (CB)

Ritmo: 75

Tiro: 88

Passaggio: 89

Dribbling: 80

Difesa: 90

Fisicità: 86

Totale: 91

Rush (ST)

Ritmo: 86

Tiro: 92

Passaggio: 72

Dribbling: 86

Difesa: 45

Fisicità: 81

Totale: 91

Essien (CDM)

Ritmo: 85

Tiro: 76

Passaggio: 81

Dribbling: 82

Difesa: 90

Fisicità: 90

Totale: 90

Guardiola (CDM)

Ritmo: 78

Tiro: 65

Passaggio: 88

Dribbling: 81

Difesa: 88

Fisicità: 83

Totale: 90

Barnes (LW)

Ritmo: 90

Tiro: 87

Passaggio: 85

Dribbling: 91

Difesa: 45

Fisicità: 85

Totale: 89

Wright (ST)

Ritmo: 89

Tiro: 90

Passaggio: 70

Dribbling: 82

Difesa: 41

Fisicità: 77

Totale: 89

Zambrotta (RB)

Ritmo: 90

Tiro: 72

Passaggio: 84

Dribbling: 85

Difesa: 88

Fisicità: 86

Totale: 89

Tutte le altre Icone di FIFA 20 Ultimate

A seguire, tutte le Icone già presenti in FIFA 19 che faranno il loro ritorno anche in FIFA 20. In questo caso ci limiteremo a riportare il punteggio totale di ogni calciatore.

Baggio (CAM) - 93

Ballack (CM) - 91

Baresi (CB) - 93

Bergkamp (CF) - 92

Best (RW) - 93

Blanc (CB) - 91

Butragueno (ST) - 92

Campbell (CB) - 89

Cannavaro (CB) - 92

Carlos (LB) - 91

Crespo (ST) - 90

Cruyff (CF) - 94

Deco (CM) - 90

Del Piero (CF) - 92

Desailly (CB) - 91

Eusébio (CF) - 93

Ferdinand (CB) - 90

Figo (RW) - 92

Gattuso (CDM) - 89

Gerrard (CM) - 91

Giggs (LM) - 92

Gullit (CF) - 93

Hagi (CAM) - 91

Henry (ST) - 93

Hernandez (ST) - 90

Hierro (CB) - 91

Inzaghi (ST) - 90

Keane (CDM) - 90

Klose (ST) - 91

Kluivert (ST) - 91

Lampard (CM) - 90

Larsson (ST) - 90

Laudrup (CAM) - 91

Lehmann (GK) - 90

Lineker (ST) - 92

Litmanen (CAM) - 90

Makélélé (CDM) - 90

Maldini (CB) - 94

Maradona (CAM) - 97

Matthaus (CM) - 93

Moore (CB) - 92

Nakata (CAM) - 88

Nedved (LM) - 91

Nesta (CB) - 92

Okocha (CAM) - 90

Overmars (LM) - 90

Owen (ST) - 91

Pelé (CAM) - 98

Petit (CDM) - 90

Pires (LM) - 91

Puyol (CB) - 92

Raúl (CF) - 92

Rijkaard (CDM) - 90

Rivaldo (LW) - 92

Ronaldinho (LW) - 94

Ronaldo (ST) - 96

Rui Costa (CAM) - 90

Schmeichel (GK) - 92

Scholes (CM) - 91

Seedorf (CAM) - 91

Shearer (ST) - 91

Shevchenko (ST) - 91

Socrates (CAM) - 91

Stoichkov (ST) - 92

Trezeguet (ST) - 91

Van Basten (ST) - 93

Van Der Sar (GK) - 91

Van Nistelrooy (ST) - 92

Veron (CM) - 90

Viera (CM) - 91

Yashin (GK) - 94

Zanetti (RB) - 92

Zola (CF) - 90

Parlando invece di tutti i giocatori presenti nel gioco, ricordiamo che EA Sports ha svelato la lista dei calciatori a 5 stelle di FIFA 20, prestigioso club a cui appartengono solo 49 giocatori come fuoriclasse del calibro di Cristiano Ronaldo e Neymar.

Per saperne di più sul gioco, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di FIFA 20.