FIFA 20: nuove immagini con Hazard e van Dijk, i protagonisti della copertina ufficiale

Gli sviluppatori di EA Vancouver ed EA Romania ci mostrano una nuova galleria immagini di FIFA 20 che vede protagonisti, tra gli altri, Eden Hazard e Virgil van Dijk, i due campioni scelti per rappresentare la copertina ufficiale del kolossal calcistico di EA Sports nella doppia edizione Standard e Champions.

Nel mostrarci questa nuova infornata di screenshot realizzata con il motore grafico di FIFA 20, gli autori delle sussudiarie europee e nordamericane di Electronic Arts danno modo ad Hazard e van Dijk di svelare (sponsorizzazioni a parte) i motivi che li hanno spinti a campeggiare sulla cover del nuovo capitolo di questa iconica simulazione calcistica.

Ad aprire il valzer di dichiarazioni ci pensa Eden Hazard, neoacquisto del Real Madrid, affermando che "FIFA è il più grande gioco di calcio del pianeta e lo gioco da anni per sfidare i miei fratelli. Ho avuto già la fortuna di essere nella copertina del titolo in passato (in FIFA 15 e FIFA 17, ndr), ma campeggiare sulla cover di FIFA 20 a livello globale è fantastico e spero di regalarvi lo stesso entusiasmo sia nel gioco che quando scenderò in campo per il Real Madrid in questa stagione!".

Alle parole del funambolico attaccante belga fanno eco le dichiarazioni di Virgil van Dijk: la colonna portante della difesa della Nazionale Olandese e della retroguardia del Liverpoll fresco campione d'Europa spiega infatti che "è un grande onore per me essere sulla copertina di FIFA 20. Gioco a FIFA da sempre e quindi per me è un motivo di grande orgoglio sapere che posso campeggiare sulla cover di un gioco così iconico e rappresentare il Liverpool FC".

FIFA 20 sarà disponibile a partire dal 27 settembre su PC, PS4 e Xbox One. Qualora ve le foste perse, per l'occasione vi riproponiamo il nostro approfodimento su Volta e la storia di FIFA Street e il video con le novità di gameplay di FIFA 20.