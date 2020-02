FIFA 20: nuovi volti e soluzione ai problemi di crash nella patch 1.14

Continua il supporto da parte di Electronic Arts al suo FIFA 20, che nel corso delle ultime ore ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta il simulatore calcistico alla versione 1.14 introducendo svariate migliorie.

La patch, il cui peso è di circa 3 GB ed è disponibile su tutte le piattaforme (PlayStation 4, Xbox One e sul client EA Origin per PC). Lo scopo primario di questo nuovo aggiornamento sembra essere quello di preparare il gioco all'arrivo della Copa Libertadores, che dovrebbe approdare prossimamente attraverso un'espansione gratuita per tutti i possessori del titolo. Tra le principali migliorie del gioco troviamo l'inserimento di ulteriori dettagli nella biografia dei giocatori nella modalità FIFA Ultimate Team, la quale non dovrebbe più presentare le immagini dinamiche non allineate sull'oggetto giocatore al momento dell'apertura dei pacchetti e le problematiche all'interfaccia quando si attiva il "Confronta Prezzo". La modalità Carriera, invece, conta ora correttamente le reti inviolate in specifiche situazioni e, cosa ancora più importante, non dovrebbe più soffrire dei crash che provocavano la chiusura improvvisa del gioco. Non mancano novità per Volta Football, modalità in cui è ora possibile finalmente saltare i filmati di intermezzo Migliore in Campo e dove sono stati implementati tantissimi fix. A chiudere il cerchio è una serie di nuovi volti per i giocatori, anche se in questo caso non è ancora stata ufficializzata la lista dei calciatori il cui viso ha subito qualche ritocchino.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sull'aggiornamento in questione, vi ricordiamo che FIFA 20 continua ad essere il più venduto nel Regno Unito nonostante siano ormai trascorsi diversi mesi dal suo debutto sul mercato.