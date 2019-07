FIFA 20: il nuovo video illustra le aggiunte e le modifiche al gameplay

I canali social di EA Sports ci invitano ad ammirare un video di FIFA 20 che illustra nel dettaglio le principali novità che interesseranno il gameplay del loro simulatore calcistico.

In base alle informazioni condivise da Electronic Arts, l'architettura di gioco del nuovo capitolo di FIFA sarà costruita su tre principi fondamentali legati alle azioni da compiere quando si è in possesso della palla, alle strategie da attuare quando il gioco è nelle mani degli avversari e alla fisica deputata alla gestione della sfera.

Quando si sarà in possesso della palla, ad esempio, rispetto al passato ci sarà un maggior numero di animazioni che renderanno più agili e realistici i movimenti come i dribbling, e questo anche in funzione dell'introduzione della modalità Volta Football ispirata all'indimenticabile esperienza di FIFA Street.

Non meno importanti saranno poi le modifiche che interesseranno le tattiche difensive e le strategie da compiere per riguadagnare la palla, con la completa riformulazione dell'intelligenza artificiale deputata a gestire la linea dei difensori e dei centrocampisti e l'aggiunta, anche qui, di tantissime animazioni che ambiscono a infondere ulteriore realismo ai tackle e ai contrasti.



Quanto alla fisica del pallone, invece, le novità previste da EA andranno a riallacciarsi al già enorme lavoro svolto in tal senso negli scorsi anni e contribuiranno a migliorarne la traiettoria o il comportamento nei tiri e nei cross a effetto, il tutto per regalarci un "feeling sul campo" quanto più prossimo alla realtà.

Prima di lasciarvi al nuovo video di FIFA 20 che approfondisce il gameplay del prossimo simulatore calcistico di Electronic Arts, vi ricordiamo che il titolo è atteso al lancio per il 28 settembre su PC, PS4 e Xbox One. Sapevate inoltre che in FIFA 20 la Juventus si chiamerà Piemonte Calcio per via della partnership pluriennale siglata dal club bianconero con Konami per portare la Juve in esclusiva su eFootball PES 2020?