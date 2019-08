FIFA 20 offerte: edizione standard a sconto su Amazon!

FIFA 20 uscirà a fine settembre ma è già partita la corsa per acquistare il gioco sportivo di EA al miglior prezzo. Fino a luglio era possibile effettuare il preorder di FIFA 20 a 49.99 euro anzichè 69.99 euro, la promozione è terminata da qualche settimana ma Amazon sta comunque proponendo uno dei prezzi più bassi in circolazione.

Al momento è possibile preordinare l'edizione standard di FIFA 20 su Amazon nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One a prezzo scontato:

La versione PC risulta al momento la più conveniente e può essere acquistata a meno di 60 euro, con un risparmio di oltre 10 euro sul prezzo di listino. Vi consigliamo in ogni caso di tenere d'occhio i link riportati qui sopra perchè il prezzo potrebbe scendere ulteriormente in vista di altre offerte FIFA 20 di Amazon Italia.

La promozione è valida solamente sull'edizione standard del gioco, questa versione non include contenuti bonus come Punti FIFA o la custodia Steelbook in metallo, anche la Champions Edition risulta esclusa dall'offerta ed è in vendita a prezzo pieno. FIFA 20 sarà disponibile dal 27 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.