FIFA 20: oggetti per FUT Ultimate Team e Volta in regalo a chi s'iscrive alla newsletter

Manca ancora un mese alla pubblicazione di FIFA 20, e EA Sports ha deciso di fare dei piccoli regali a tutti coloro che non vedono l'ora di cominciare la nuova stagione calcistica digitale.

Tutti i giocatori che s'iscriveranno alla newsletter del gioco per rimanere aggiornati su tutte le novità, riceveranno un giocatore Icone base in prestito per 3 partite di FIFA Ultimate Team e una felpa con cappuccio senza maniche cobalto rara (visibile in calce) per Volta Football, la nuova modalità ispirata a FIFA Street. Tale iniziativa sarà attiva fino al 31 marzo del prossimo anno ed è limitata a PlayStation 4, Xbox One e PC. Se siete interessati, potete iscrivervi alla newsletter recandovi sul sito ufficiale di EA Sports. Attenzione: è obbligatorio fornire lo stesso indirizzo e-mail associato all'account EA utilizzato per giocare.

FIFA 20 verrà lanciato il prossimo 27 settembre nelle edizioni Standard, Champions e Ultimate su PlayStation 4, Xbox One e PC, e in edizione Legacy su Nintendo Switch. Il titolo è uno dei protagonisti indiscussi della Gamescom 2019, dove è presente in formato giocabile con una demo. Il nostro Giuseppe Arace ha avuto modo di testarlo, e ha raccolto tutte le sue impressioni in una nuova anteprima di FIFA 20 prima della recensione definitiva. Alla fiera tedesca abbiamo registrato per voi un video gameplay esclusivo di Volta e un partita tra Piemonte Calcio e Inter.