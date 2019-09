FIFA 20 Ones to Watch: i giocatori da tenere d'occhio disponibili nei pacchetti

Contemporaneamente al lancio ufficiale di FIFA 20 su tutte le piattaforme, EA Sports ha reso disponibili i giocatori Ones to Watch (Da tenere d'occhio) all'interno dei pacchetti di Ultimate Team.

Per chi non lo sapesse, le carte Ones to Watch sono speciali oggetti dinamici dedicati ai calciatori che si sono resi protagonisti dei grandi colpi di mercato dell'estate. I loro punteggi si aggiorneranno nel corso della stagione in base alle prestazioni reali nei nuovi club. Ecco le 23 carte disponibili nei pacchetti per un periodo limitato:

Aaron Wan-Bissaka (Manchester United) 79

Matthijs de Ligt (Juventus) 85

Lucas Hernández (Bayern Munich) 84

Harry Maguire (Manchester United) 82

Frenkie de Jong (FC Barcelona) 86

Rodri (Manchester City) 85

Nicolò Barella (Inter) 80

Julian Brandt (Borussia Dortmund) 84

Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain) 83

Nicolas Pépé (Arsenal) 83

Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) 82

Hirving Lozano (Napoli) 82

Eden Hazard (Real Madrid) 91

Coutinho (Bayern Munich) 86

Christian Pulisic (Chelsea) 79

João Félix (Atlético de Madrid) 80

Antoine Griezmann (Barcelona) 89

Mauro Icardi (Paris Saint-Germain) 85

Romelu Lukaku (Inter) 85

Luka Jović (Real Madrid) 83

Sébastien Haller (West Ham) 83

Wissam Ben Yedder (Monaco) 83

Joelinton (Newcastle) 78

Ai giocatori sopramenzionati va ad unirsi anche Tanguy Ndombele del Tottenham (81), sbloccabile portando a termine i relativi Obiettivi. EA Sports ha inoltre dato il via alle votazioni per il 25° giocatore da tenere d'occhio, a scelta tra Eder Militao del Real Madrid (81), Patrick Cutrone del Wolverhampton (77) e Allan Saint-Maximin del Newcastle (79). Alle ore 19:00 di oggi 28 settembre, il vincitore riceverà una carta Ones to Watch sbloccabile tramite una Sfida Creazione Rosa. Potete esprimere la vostra preferenza direttamente nel gioco.

Ne approfittiamo per ricordarvi che FIFA 20 è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Tra le nostre pagine trovate una guida per creare una squadra con 20.000 crediti.