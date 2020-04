FIFA 20: pacchetto gratis con un oggetto TOTSSF agli abbonati Twitch Prime

Prosegue la collaborazione tra EA Sports e Twitch, grazie alla quale gli abbonati al servizio Twitch Prime - che ricordiamo essere incluso nella sottoscrizione ad Amazon Prime - stanno ricevendo una serie di oggetti gratuiti con cui ravvivare la loro esperienza in FIFA 20 Ultimate Team.

A partire da oggi è disponibile gratis il Pacchetto Twitch Prime #3, che include al suo interno un giocatore a scelta tra quattro con Overall 82 o superiore, quattro oggetti rari giocatore oro e un calciatore del Team of the Season So Far in prestito per un totale di sette partite. Per riscattare il pacchetto gratis non dovete far altro che dirigervi sulla pagina dedicata all'iniziativa, effettuare il log-in con il vostro account di Twitch con una sottoscrizione attiva a Prime e cliccare sul pulsante Riscatta Ora. La procedura guidata vi accompagnerà nel collegamento tra gli account Twitch ed EA Sports che utilizzate per giocare a FIFA 20. Se lo avete già fatto in passato, allora non servirà ripetere l'operazione.

Il Team of the Season So Far di FIFA 20 Ultimate Team è disponibile dallo scorso venerdì, e vanta tra le sue fila calciatori come Piqué (93), Godín (93) e Sergio Busquets (93). Quest'oggi, intanto, Sergio Aguero si è scagliato contro FIFA 20 Ultimate Team, accusandolo di essere un pay-to-win.