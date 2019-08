FIFA 20: Paris Saint-Germain e Real Madrid s'affrontano in un nuovo video gameplay

Vi abbiamo già mostrato in esclusiva un video gameplay di FIFA 20 registrato alla Gamescom 2019 e incentrato sul derby d'Italia tra Piemonte Calcio e Inter. Adesso torniamo alla carica mostrandovene un altro dal sapore internazionale.

Nel filmato che potete visionare in cima a questa notizia, anch'esso tratto dalla build presentata da EA Sports alla fiera videoludica tedesca, s'affrontano il Paris-Saint Germain e il Real Madrid. Un ottimo pretesto per vedere all'opera le novità di gameplay introdotte dallo studio di sviluppo, come le nuove Mosse Abilità e i nuovi movimenti con la palla (dribbling laterale, contrasti controllati e finalizzazione controllata) e senza. Buona visione!

Tra le molteplici novità di FIFA 20 figurerà anche la nuova Modalità Volta, diretta erede di FIFA Street. Potete vederla in azione in un esclusivo video gameplay di FIFA 20 dalla Gamescom 2019. Il titolo calcistico, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e, in edizione Legacy, su Nintendo Switch. Recentemente è stato annunciato che FIFA 20 includerà la licenza ufficiale della Bundesliga, che consentirà agli utenti di giocare in 13 nuovi stadi (per un totale di 18) del campionato tedesco.